Apartamente noi de vânzare, direct de la dezvoltator, într-un complex rezidențial nou de pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Suceava

SC CON BUCOVINA SA oferă spre vânzare apartamente moderne cu 2 și 3 camere, într-un complex rezidențial nou din municipiul Suceava, situat pe bulevardul 1 Decembrie 1918, care îmbină confortul, eficiența energetică și dotările tehnice la standarde actuale. Locuințele sunt potrivite atât pentru cei care își doresc o casă proprie, cât și pentru cei interesați de o investiție imobiliară.

Potrivit reprezentanților dezvoltatorului imobiliar, apartamentele sunt construite la standarde tehnice moderne, cu accent pe siguranță, izolare termică și fonică și posibilitatea de a controla individual consumul de energie.

SC CON BUCOVINA SA oferă spre vânzare apartamente moderne cu 2 și 3 camere, construite la standarde tehnice moderne

Unul dintre principalele avantaje îl reprezintă independența termică și costurile minime de energie. Fiecare apartament beneficiază de centrală termică proprie în condensație, care permite reglarea temperaturii în funcție de preferințe și gestionarea individuală a consumului. Încălzirea se realizează prin radiatoare, iar contorizarea individuală completă pentru apă, gaz și energie electrică oferă un control mai bun al cheltuielilor.

În ceea ce privește construcția, blocul de locuințe are structură din beton armat de înaltă rezistență seismică și pereți din cărămidă porotherm de 30 cm. De asemenea, izolația exterioară cu polistiren de densitate mare și tâmplăria PVC cu geam tripan contribuie la confortul termic și fonic al locuințelor.

SC CON BUCOVINA SA oferă spre vânzare apartamente moderne cu 2 și 3 camere, construite la standarde tehnice moderne

Apartamentele sunt prevăzute cu finisaje premium, respectiv gresie, faianță, parchet și uși interioare, oferind viitorilor proprietari un spațiu funcțional și modern.

Complexul rezidențial dispune de șase lifturi, câte două pentru fiecare scară, precum și de locuri de parcare subterane și acces securizat. Amplasarea în zona bulevardului 1 Decembrie 1918 asigură o conectivitate foarte bună cu mijloacele de transport în comun, unități medicale, școli și centre comerciale.

SC CON BUCOVINA SA oferă spre vânzare apartamente moderne cu 2 și 3 camere, construite la standarde tehnice moderne

SC CON BUCOVINA SA oferă condiții flexibile de achiziție, cu prețuri competitive și TVA inclus, conform prevederilor legale. Plata poate fi efectuată integral sau prin intermediul unui credit ipotecar.

Relații cu privire la achiziționarea unui apartament în complexul rezidențial construit de CON BUCOVINA Suceava se pot obține la numărul de telefon 0740.311.931.