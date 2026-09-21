Apa potabilă, oprită joi pe zeci de străzi din Suceava și Salcea

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă joi, 24 septembrie, între orele 08.00 – 18.00, pe zeci de străzi din municipiul Suceava, dar și în localitățile Mereni și Plopeni, din orașul Salcea.

Cauza întreruperii programate o reprezintă necesitatea montării a două debitmetre electromagnetice în incinta Stației de pompare și a camerei vanelor a Gospodăriei de apă Burdujeni 2. Lucrarea face parte din contractul de execuție finanțat cu fonduri europene „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea, LOT 1 – Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitatea Suceava”.

Oprirea apei potabile va fi resimțită în:

Municipiul Suceava în zonele străzilor: Calea Unirii de la intersecția cu str. Tineretului până la intersecția cu str. General Iacob Zadik, General Iacob Zadik, Calea Burdujeni de la intersecția cu str. Calea Unirii până la intersecția cu str. Cuza Vodă, 22 Decembrie, Cpt. Grigore Andrei, Calistrat Hogaș, Alunului, Iasomiei, Matei Millo, Eternității, Crângului, Ștefan Luchian, Spicului, Ștefan Răzvan, Lev Tolstoi, Ion Nistor, Dobrilă Eugen, Făgetului, Molidului, Vasile Pârvan, Tiberiu Popeia, Pietrăriei, Carierei, Mioriței, Spiru Haret, Înfrățirii, Pictor Panaiteanu, Ecaterina Teodoroiu, Plevnei, Victor Babeș, Cuza Vodă inclusiv punctele termice: Cuza Vodă 3, Cuza Vodă 5, Cuza Vodă 6, Școala Specială, cartierul „Tinereții”: Constantin Sofronie, Mircea Motrici, Mircea Hrișcă, Eusebiu Camilar, Aleea Dumbrăvii, Eugen Lovinescu, Ion Dragoslav, Mihai Băcescu, Nicolae Istrate, Pictor Romeo Calancea, Pictor Dumitru Dacian, Anton Holban, Fagului, Socului, Frasinului, Arțarului, Gorunului, Magnoliei. În orașul Salcea: localitățile Mereni și

În funcție de evoluția lucrărilor, dacă e cazul, ACET va reveni asupra duratei estimate.

”Rugăm consumatorii să își asigure rezervele de apă necesare pentru acest interval de timp. La reluarea furnizării, există posibilitatea ca apa să înregistreze valori mai mari ale parametrului turbiditate, situație în care robinetul trebuie lăsat deschis timp de câteva minute și apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezirea ei.

Dacă situația persistă, sunați la Dispeceratul ACET S.A. Suceava, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, au transmis reprezentanții ACET.