Apa potabilă, oprită în mai multe zone, miercuri, pentru lucrări de curățare, spălare și dezinfectare a Castelului de apă de la Sf. Ilie

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă complet în mai multe zone din municipiul Suceava, dar și în comunele Șcheia și Moara, ca urmare a programării execuției unor lucrări derulate în cadrul proiectului european „Reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și apă uzată din localitățile Suceava și Salcea, LOT 1”.

Mai exact, va fi înlocuită instalația hidromecanică aferentă căminului de măsurare debit și se vor executa lucrări de curățare, spălare și dezinfectare a Castelului de apă Sf. Ilie.

Lucrările vor fi efectuate miercuri, 11 noiembrie 2026, începând cu ora 00:00.

Zonele afectate sunt pe trei teritorii administrative:

în municipiul Suceava – bulevardul Sofia Vicoveanca, străzile Ion Irimescu, Traian Țăranu, Victoriei, Măgurei, Stațiunii și bulevardul Pref. Gavril Tudoraș (inclusiv punctele termice Obcini 2, 3 și 4);

în comuna Moara – cartierul Primăverii;

în comuna Șcheia – străzile Morii, Făgărașului, Parângului, Vilelor Tarnița, Ostra, în Sf. Ilie Nou și Sf. Ilie Vechi.

Reprezentanții ACET estimează că lucrările din 11 noiembrie vor fi finalizate până la ora 24:00, după care va începe încărcarea instalației de distribuție.

Consumatorii sunt rugați să își asigure rezervele de apă necesare.

La reluarea furnizării, apa poate avea o turbiditate mai ridicată, motiv pentru care se recomandă lăsarea robinetului deschis câteva minute și utilizarea apei doar în scopuri menajere până la limpezire.

Eventualele sesizări se pot face la Dispeceratul ACET SA Suceava.