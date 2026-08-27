Anxietatea de sfârșit de lună și grijile financiare care ne copleșesc mintea

Ultimele zile ale lunii au un ritual aparte în multe case: recalculăm de trei ori bugetul, amânăm o cumpărătură, verificăm din nou soldul din cont înainte de a adormi. Pentru mulți dintre noi, acest ritual nu este doar o chestiune de organizare, ci o sursă reală de anxietate, una care lasă urme asupra somnului, a dispoziției și chiar a felului în care gândim limpede. Psihologii spun de multă vreme că relația dintre bani și minte este mult mai strânsă decât pare la prima vedere, iar cercetările recente confirmă acest lucru cu date greu de ignorat.

Un sondaj realizat în februarie anul acesta de Reveal Marketing Research, pe un eșantion de peste o mie de români, arată că aproape trei sferturi dintre respondenți spun că grijile legate de bani le-au influențat negativ sănătatea mintală în ultima lună, iar majoritatea au avut dificultăți de somn. Nu este un fenomen izolat la noi: în Statele Unite, cercetătoarea Emily Garbinsky și colegii ei au ajuns la concluzii asemănătoare, arătând că anxietatea financiară afectează peste 60% dintre adulții americani și are efecte reale asupra sănătății mintale, a performanței profesionale și chiar a riscului de accidente în anumite domenii. Explicația ține de mecanismul stresului cronic: grijile legate de bani nu apar și dispar, ci rămân active în fundal, zi de zi, iar mintea nu are ocazia să se „reseteze” între două valuri de îngrijorare.

Efectul nu se oprește la starea de spirit de moment. Un studiu realizat la Universitatea Yale, publicat în 2014, sugerează că multe dintre problemele pe care le etichetăm drept „probleme de sănătate mintală” sunt, de fapt, probleme legate direct de datorii și de lipsa resurselor financiare – participanții cu datorii mari raportau un nivel de stres semnificativ mai ridicat decât ceilalți. Iar consecințele pot deveni, în timp, chiar fizice: cercetători de la University College London au descoperit recent că persoanele care trăiesc ani la rând cu dificultăți financiare prezintă un risc mai mare de declin cognitiv și de îmbătrânire accelerată a creierului, ceea ce arată că anxietatea de sfârșit de lună, dacă devine cronică, nu este doar un disconfort trecător, ci un factor de risc real pentru sănătate.

Ce se întâmplă, de fapt, în mintea noastră când banii se împuținează? Grijile financiare ocupă resurse cognitive pe care le-am folosi altfel pentru concentrare, planificare sau luare de decizii. Practic, o parte din „memoria de lucru” a creierului rămâne blocată în calcule anxioase – cât a mai rămas, ce se poate amâna, ce se poate tăia din buget – iar această suprasolicitare constantă explică de ce, spre finalul lunii, ne simțim mai obosiți, mai iritabili și mai puțin capabili să ne concentrăm la muncă sau la treburile de zi cu zi.

Vestea bună este că această povară poate fi redusă, chiar dacă situația financiară în sine nu se schimbă peste noapte. Primul pas, susțin cercetătorii americani menționați mai sus, este surprinzător de simplu: să vorbim despre bani. Echipa condusă de Garbinsky a descoperit că majoritatea oamenilor cred că discuțiile despre finanțe le vor accentua anxietatea, însă rezultatele arată exact opusul – a rupe tăcerea în jurul grijilor financiare, fie cu partenerul, fie cu un prieten de încredere, aduce o eliberare emoțională reală și ajută la găsirea unor soluții pe care le-am fi ratat gândind singuri, în cerc.

Al doilea pas ține de structură: chiar și un buget minimal, ținut pe hârtie sau într-o aplicație simplă, reduce anxietatea pentru că transformă o grijă difuză, fără contur, într-o listă de cifre concrete pe care le putem urmări și controla. Nu este nevoie de un sistem complicat – este suficient să știm, la orice moment al lunii, cam cât ne-a mai rămas și pentru ce urmează să-l folosim, pentru ca mintea să nu mai fie nevoită să recalculeze totul de la zero, în fiecare seară.

Al treilea pas este poate cel mai greu de acceptat, dar și cel mai important: cererea de ajutor profesionist, fie financiar, fie psihologic, atunci când grijile devin copleșitoare. Cercetătorii de la Financial Health Network subliniază nevoia unor programe accesibile de consiliere financiară și a unor servicii de terapie orientate special către populațiile aflate sub presiune economică, tocmai pentru că stresul legat de bani nu se rezolvă doar prin voință individuală, ci are nevoie, uneori, de sprijin extern, structurat.

Anxietatea de sfârșit de lună nu este un moft sau un semn de slăbiciune, ci o reacție firească a minții la o presiune reală și repetată. Recunoașterea ei ca atare, discuția deschisă despre bani, o formă minimă de organizare financiară și, atunci când este cazul, sprijinul unui specialist pot face diferența dintre o lună trăită cu teamă și una trăită, măcar parțial, cu liniște.

Psiholog Mihai Moisoiu

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