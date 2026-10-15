Anxietatea, insomnia, stresul, migrenele, problemele de concentrare sau tulburările de atenție pot fi investigate la Bleu Medical Brain Center Suceava, centru dedicat sănătății mintale și emoționale.

Brain Center (str. Alexandru cel Bun, nr. 45) funcționează de un an și jumătate la Suceava, cu rezultate excelente în gestionarea anxietății, tulburărilor de atenție, în regenerarea și optimizarea funcțiilor cognitive, recuperare neurologică, tulburări de somn și multe altele.

La Bleu Medical Brain Center, poți afla mai multe despre sănătatea și funcționalitatea creierului tău printr-o scanare profesională cu tehnologia ISyncWave, un sistem avansat de monitorizare a activității cerebrale, care înregistrează activitatea creierului prin 19 puncte de captare a activității cerebrale.

„Bleu Medical Brain Center a adus la Suceava, în urmă cu un an și jumătate, tehnologia ISyncMed, un sistem avansat de scanare și stimulare neuronală.

Casca ISyncWave este un instrument unic în zona Moldovei ce permite medicilor să afle mai multe despre sănătatea și funcționalitatea creierului pacientului, printr-o scanare profesională și non-invazivă a acestuia”, spun reprezentanții clinicii.

Anxietate, ADHD și tulburări de atenție sau somn, investigate cu tehnologie modernă la Bleu Medical Brain Center

Evaluarea activității creierului prin Brain Mapping

De asemenea, pentru evaluarea detaliată a activității creierului și identificarea dezechilibrelor ce pot influența starea de sănătate mintală, specialiștii recomandă Brain Mapping prin qEEG.

Brain Mapping-ul poate oferi informații suplimentare despre modul în care funcționează creierul și poate fi folosit, alături de evaluarea medicală, în cazul unor probleme precum – depresie și anxietate, ADHD, tulburare posttraumatică, migrene, boli neurodegenerative (demență, Parkinson, Alzheimer etc.).

Activitatea cerebrală este analizată, iar rezultatele pot ajuta specialistul să înțeleagă mai bine particularitățile fiecărui pacient și să stabilească recomandări adaptate.

„Este o metodă modernă, non-invazivă, care poate contribui la un diagnostic mai clar și la recomandări adaptate fiecărui pacient.

Fiecare creier este diferit, iar sprijinul potrivit începe cu o înțelegere corectă”, subliniază reprezentanții centrului.

Anxietate, ADHD și tulburări de atenție sau somn, investigate cu tehnologie modernă la Bleu Medical Brain Center

Specialiști și tehnologie

Programările sunt deschise la 0737 079 906 / 0330 131 030 pentru un serviciu inovator, care reunește specialiști din domeniul psihiatriei și psihologiei și tehnologie de top.

Un serviciu dedicat persoanelor care caută o evaluare clară și soluții pentru dificultăți emoționale și cognitive.

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