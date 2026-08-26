Fonduri Europene

Anunț finalizare proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Udeşti, judeţul Suceava

Anunț finalizare proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Udeşti, judeţul Suceava
Anunț finalizare proiect: Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Udeşti, judeţul Suceava

COMUNICAT DE PRESĂ

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

– ANUNȚ FINALIZARE PROIECT –

„Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Udeşti, judeţul Suceava”

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

Prezenta investiție a fost realizată prin Componenta C10 a PNRR – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Numele beneficiarului: UAT COMUNA UDEȘTI

Denumirea proiectului: „Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Comunei Udeşti, judeţul Suceava”

Obiectivele proiectului: Obiectivul proiectului este implementarea unei soluţii integrate, bazate pe un ansamblu hardware și software interconectat, destinat dezvoltării unui ecosistem de guvernare inteligentă a comunităţii.

Valoarea totală a proiectului: 1.673.207,00 lei + TVA

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului: 1.598.000,00 lei + TVA

Data începerii proiectului: 23.12.2022

Data finalizării proiectului: 30.08.2026

Codul proiectului: C10 – I1.2-1267

Impactul investiției/reformei la nivelul localității/regiunii: Investiția va contribui la modernizarea și digitalizarea administraţiei locale prin implementarea unei platforme integrate de guvernare inteligentă. Aceasta va permite monitorizarea eficientă a infrastructurii, optimizarea serviciilor publice și îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, conducând la creşterea eficienței administrative, a transparenței și a calităţii vieții în comunitate.

Date de contact:

PRIMĂRIA UDEȘTI, Comuna Udeşti, Sat Udeşti, Judeţul Suceava, tel. 0230538002, e-mail: primariaudesti@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

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