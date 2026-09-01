Anul școlar 2026–2027 începe cu aceeași conducere la IȘJ, CCD și CJRAE

Noul an școlar, care începe de la 1 septembrie, vine în condiții de continuitate și stabilitate la conducerea instituțiilor județene din educație.

Mai exact, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Suceava, a Casei Corpului Didactic „George Tofan” și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava continuă în aceeași formulă managerială și în anul școlar 2026–2027.

La Inspectoratul Școlar Județean Suceava, echipa de conducere este formată din prof. Nicolae-Ciprian Anton – inspector școlar general, prof. dr. Petru Crăciun – inspector școlar general adjunct și prof. Gabriel Matei – inspector școlar general adjunct.

La Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava, continuitatea este asigurată de prof. Traian-Alin Pușcă, iar la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, de prof. Maria-Adriana Nichitean.

Reconfirmarea în funcțiile de conducere vine și ca o recunoaștere a responsabilității asumate în coordonarea instituțiilor și a proiectelor educaționale derulate la nivel județean.

”În perioada următoare, cele trei instituții își vor concentra eforturile asupra bunei desfășurări a anului școlar, sprijinirii unităților de învățământ, dezvoltării profesionale a personalului și consolidării serviciilor educaționale oferite elevilor și familiilor acestora”, transmit reprezentanții acestora.

Chiar dacă anul școlar a început, prima zi de școală pentru elevi va fi luni, 7 septembrie.