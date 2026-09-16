Anul lui Zverev

Așadar, nici de data asta un american n-a câștigat US Open. Roddick rămâne ultimul, în îndepărtatul 2003. Iar ultimul non-european care a câștigat US Open, în același timp și ultimul care a câștigat un turneu de Grand Slam, este argentinianul Del Potro, în 2010. De atunci încoace, 17 ani bătuți pe muche, trofee după trofee după trofee au fost câștigate de europeni! În total 67, că Wimbledon 2020 nu s-a disputat. Deci mai au dreptate și ăia care spun că Europa înseamnă dictatură…

Finala de anul ăsta de la Flushing Meadows i-a revenit, de drept sau pe drept, lui Zverev. Omul care până de curând avea dificultăți în a închide meciurile importante, care pierduse finale de GS de la 2-0 și 2-1, care îl făcea pe Federer să declare exasperat că dacă nu dă drumul la braț n-are nicio șansă, a devenit la rândul lui un prădător. Iar asta pentru că a profitat de conjunctura de la Roland Garros, finală cu Cobolli, a câștigat și povara pe care o purta s-a disipat. Cu Shelton îl avantajau și întâlnirile directe, cu 5 victorii din tot atâtea întâlniri, neverosimil având în vedere cât de echilibrat sau chiar slab este palmaresul său cu alți tenismeni americani. Doar că Zverev se descurcă foarte bine cu stângacii, ne-a fost prezentată o astfel de statistică la începutul transmisiei de pe Eurosport, iar asta chiar are o explicație: frati-su mai mare e stângaci! Nu e o coincidență oarecare, mai ales că antrenor le era ta-su, mă… Practic, ăsta micu, longilinu și slăbuțu a mâncat o grămadă de bătăi de la ăla mare, până a crescut și a început el să-l bată, de l-a făcut după o vreme sparring partner, la propriu. Așa că acum, cu stângaciul Shelton, nu avea vreun dezavantaj ca alții, dimpotrivă. Și l-a bătut dezamăgitor de lesne, nu numai din punctul de vedere al spectatorilor americani, ci și al celor neutri, care voiau mai mult dramatism. Shelton mustește de talent, are forță, e expansiv, dar încă nu echilibrează proporția dintre spectacol și eficiență, ca Alcaraz. Însă presimt că o să-și ia revanșa peste un timp. Deocamdată, Zverev își trăiește plenar gloria unui an cu două titluri, încă o finală și o semifinală de GS! Merită din plin, 2026 e la nivelul corifeilor, mai vechi sau mai noi.