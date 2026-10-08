Antrenorul Petre Grigoraș cere concentrare înaintea duelului cu penultima clasată

După cele trei săptămâni de pauză competițională cauzată de acțiunile echipelor naționale, Liga a II-a se reia cu partidele etapei a IX-a. Cetatea Suceava, ocupanta poziției a zecea în ierarhie, va primi pe Areni vizita unei formații CSC Dumbrăvița care nu a cunoscut gustul victoriei până acum și care este clasată pe penultimul loc.

Antrenorul Petre Grigoraș și-a exprimat gândurile sale referitoare la acest meci în cadrul unei conferințe de presă.

„Avem un tonus destul de bun, cred că s-a lucrat așa cum trebuie în ultima perioadă. Am încredere în echipă, pentru că rezultatele pozitive din ultimele meciuri ne-au făcut să avem un moral bun. Sper să vină și de această dată mulți suporteri la stadion, deoarece avem nevoie de susținerea lor. I-am avut prezenți și la meciurile din deplasare și vrem să le oferim o victorie, pentru că e foarte important să continuăm parcursul bun.

Noi încercăm să fim o formație creativă, cu un presing avansat, care încearcă să pună presiune pe adversar. De partea cealaltă, am observat că Dumbrăvița este o echipă reactivă, care se apară grupat. Am încredere că vom putea să-i desfacem, dar trebuie să fim atenți și la faza defensivă. Nu ne ajută deloc să ne uităm la clasament, pentru că, așa cum am supus și cu alte ocazii, în acest campionat oricine poate să bată pe oricine. Pentru a câștiga este obligatoriu să fim conectați și concentrați sută la sută”.

Meciul Cetatea – CSC Dumbrăvița se disputa sâmbătă, cu începere de la ora 11.00.

Programul etapei a IX-a:

Joi, 8 octombrie

Ora 18:00: Știința Poli Timișoara – Steaua București

Sâmbătă, 10 octombrie

Ora 11:00: Chindia Târgoviște – Concordia Chiajna

Ora 11:00: CS Dinamo București – Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia

Ora 11:00: Metalul Buzău – ASA Târgu Mureș

Ora 11:00: Cetatea Suceava – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00: Gloria Bistrița – SCM Râmnicu Vâlcea

Ora 11:00: Metaloglobus București – SC Popești-Leordeni

Ora 13:00: CSM Reșița – CSM Slatina

Duminică, 11 octombrie

Ora 11:00: CS Afumați – CSL Ștefăneștii de Jos

Ora 15:45: FC Bihor Oradea – FC Bacău

Clasament

1 CSM Slatina 8 7 1 0 17-5 22

2 Știința Poli Timișoara 8 6 2 0 18-7 20

3 CSM Reșița 8 6 0 2 13-8 18

4 FC Bacău 8 4 3 1 19-8 15

5 Chindia Târgoviște 8 5 0 3 17-8 15

6 SC Popești-Leordeni 8 4 3 1 19-14 15

7 Concordia Chiajna 8 5 0 3 17-13 15

8 Metalul Buzău 8 4 2 2 9-7 14

9 CS Afumați 8 4 2 2 12-12 14

10 Cetatea Suceava 8 3 3 2 15-11 12

11 Gloria Bistrița 8 4 0 4 12-10 12

12 Metaloglobus București 8 3 2 3 11-12 11

13 ASA Târgu Mureș 8 3 2 3 12-15 11

14 SCM Râmnicu Vâlcea 8 3 2 3 10-13 11

15 FC Bihor Oradea 8 2 3 3 13-10 9

16 CSC 1599 Șelimbăr 8 1 3 4 7-14 6

17 CSL Ștefăneștii de Jos 8 2 0 6 6-15 6

18 Steaua București 8 1 2 5 9-17 5

19 Unirea Slobozia 8 1 1 6 11-12 4

20 Olimpia Satu Mare 8 0 4 4 3-10 4

21 CSC Dumbrăvița 8 0 3 5 5-16 3

22 CS Dinamo București 8 1 0 7 9-27 3