Antrenorul Grigoraș și jucătorii săi au vorbit despre debutul în Liga a II-a, care bate la ușă

Antrenorul Petre Grigoraș a explicat în cadrul unei conferințe de presă cum vede parcursul Cetății în viitorul sezon al Ligii a II-a.

„Au fost multe schimbări în lot, dar cred că ne-am pregătit bine și ne vom ridica la nivelul competiției. Așteptăm cu nerăbdare debutul și sper să n-avem trac și să fim o echipă dornică și harnică. Suporterii suceveni sunt avizi de fotbal de calitate și sunt sigur că vor veni în număr mare să ne susțină”.

La rândul său, căpitanul echipei, Andrei Cerlincă, a mărturisit că are încredere deplină în colegii săi.

„E adevărat că au venit mulți jucători, însă cu toții sunt băieți de caracter. Asta este foarte important, pentru că trebuie să fim uniți, să formăm o familie, deoarece doar prin muncă putem obține rezultatele pe care ni le dorim. E clar că nivelul Ligii a II-a este cu totul altul, însă au fost aduși fotbaliști de valoare. Există o concurență acerbă pe posturi și asta e un lucru bun, pentru că avem de jucat multe meciuri în campionat și în Cupa României. În mod cert vor apărea accidentări și cartonașe, așa că toate lumea trebuie să fie pregătită să intre pe teren la nevoie”.

De asemenea, Ricardo Farcaș, fotbalist sosit pe Areni în această vară, de la Politehnica Iași, a vorbit despre meciul din prima etapă, de pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, care se va disputa sâmbătă, 1 august, cu începere de la ora 11.00.

„Ne așteaptă un meci greu, împotriva unei echipe cu pretenții, care are în componență jucători cu experiență, ce au evoluat în Liga I. Dacă însă vom pune în practică ce am pregătit cu Mister, atunci vom reuși să câștigăm cele trei puncte și să facem fanii suceveni fericiți”, a precizat Ricardo Farcaș, care a fost completat de antrenorul Petre Grigoraș.

„Chiajna este o echipă care trage an de an la promovare și care beneficiază de condiții foarte bune de pregătire. Știu că s-au întărit serios și în această vară, însă în economia jocului va conta foarte mult cum ne vom prezenta noi, cum vom reuși să ne impunem jocul, deoarece, chiar dacă suntem o nou promovată, nu suntem o echipă care să se teamă de numele adversarului”.