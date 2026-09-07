Ansamblul „Suflet Bucovinean” a reprezentat județul Suceava la Festivalul „Prispa” din Brașov

Ansamblul „Suflet Bucovinean” a participat recent la Festivalul „Prispa”, desfășurat în Piața Sfatului din Brașov, reprezentând cu cinste Bucovina și județul Suceava.

Delegația suceveană a reunit 100 de membri, copii din grupele de dans popular și canto popular, alături de părinții acestora, sub îndrumarea coregrafului Alina Leonte și a profesorului de canto popular Didi Ionuț Cojocariu.

Pe scena festivalului, copiii au adus în fața publicului un mic colț din bogăția coregrafică și muzicală a Bucovinei, prin jocuri populare, cântece și costume tradiționale purtate cu mândrie. Evoluția lor a fost primită cu multă căldură și apreciere, prestația artistică atrăgând inclusiv atenția grupurilor de turiști străini din întreaga lume, care au admirat frumusețea și autenticitatea tradițiilor bucovinene.

Bucovina a fost prezentă la Brașov nu doar prin cântec și joc, ci și prin priceperea gospodinelor din Bucovina. La standul amenajat de membrii ansamblului, vizitatorii au descoperit preparate tradiționale, dulcețuri, cozonaci, sarmale, obiecte lucrate manual și cămăși cusute cu migală de mamele și bunicile copiilor. Toate acestea au întregit imaginea unei comunități unite, care își respectă rădăcinile și dorește să transmită mai departe valorile Bucovinei.

Prezența Ansamblului „Suflet Bucovinean” s-a bucurat de numeroase aprecieri, atât pentru momentele artistice prezentate, cât și pentru modul în care a fost pus în valoare patrimoniul cultural și gastronomic al județului Suceava.

Tradiția rămâne vie

Fondat în anul 2024, Ansamblul „Suflet Bucovinean” a devenit, într-un timp scurt, o comunitate numeroasă de copii, tineri și părinți, uniți prin dragostea pentru tradițiile românești. Ansamblul este membru IOV, EAFF și CID–UNESCO și continuă să promoveze folclorul bucovinean atât în țară, cât și peste hotare.

În perioada următoare, ansamblul pregătește spectacolul aniversar, un eveniment dedicat parcursului său artistic și oamenilor care au contribuit la dezvoltarea acestei frumoase comunități. În luna octombrie, o delegație a ansamblului va participa la un schimb cultural în Franța, iar în luna noiembrie „Suflet Bucovinean” va reprezenta din nou Bucovina peste hotare, în cadrul festivalului internațional „Autumn Budafest” din Ungaria.

„Pentru copiii și tinerii care doresc să ni se alăture, porțile Ansamblului <Suflet Bucovinean> sunt deschise la început de toamnă. În această perioadă au loc înscrieri pentru întregirea tuturor grupelor de copii, atât la dans popular, cât și la canto popular. Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care doresc să descopere frumusețea tradițiilor, să învețe, să evolueze și să devină parte din marea familie <Suflet Bucovinean>”, a transmis coregraful Alina Leonte.

Participarea la Festivalul „Prispa” a demonstrat, încă o dată, că tradiția rămâne vie atunci când este cântată, jucată, purtată și transmisă cu dragoste de la o generație la alta.

„Mulțumim organizatorilor Festivalului <Prispa> pentru invitație și pentru oportunitatea de a face parte din această frumoasă poveste românească. Le mulțumim părinților pentru implicare și susținere, gospodinelor pentru priceperea și dăruirea lor, iar copiilor noștri pentru disciplina, emoția și bucuria cu care au reprezentat Bucovina”, a completat Alina Leonte.