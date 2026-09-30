​Purtând cu nemărginită mândrie, cinste și sfântă dăruire zborul lin al cântecului și jocului străbun, tinerele vlăstare ale Ansamblului Folcloric „Stejarul” din Cajvana au scris o nouă pagină de aur în cartea de vizită a culturii bucovinene. În data de 25 septembrie 2026, într-o atmosferă electrizantă și plină de încărcătură emoțională, inima folclorului românesc a bătut la unison cu pașii tinerilor dansatori chiar la poalele celebrului Turn Alb din Salonic, în cadrul unui spectacol de o frumusețe rară.

​Icoană a continuității și ramură tânără a nobilei Societăți Culturale înființate în Cajvana încă din anul 1908, Ansamblul „Stejarul” a demonstrat încă o dată că spiritul românesc nu cunoaște granițe. Invitația de a participa la acest regal al tradițiilor a venit din partea Consulatului General al României la Salonic, în strâns parteneriat cu Primăria Municipiului Salonic, evenimentul fiind conceput ca o punte sufletească de legătură și un viu dialog cultural între poporul român și cel elen.

​Sub privirile lăcrimânde de dor ale românilor stabiliți în Grecia, dar și în aplauzele frenetice ale localnicilor și turiștilor fascinați, tinerii noștri au oferit o demonstrație de virtuozitate, energie contagioasă și puritate. Alături de reprezentanții de frunte ai Cajvanei, pe prestigioasa scenă de la Salonic au strălucit și frații de cântec și joc de la Ansamblul Artistic Studențesc „Arcanul USV” al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, Ansamblul Folcloric „Arcanul” din Fundu Moldovei, Ansamblul Folcloric „Poienița” din Poiana Stampei și Ansamblul Folcloric „Muguri de Brad” din Solca, transformând faleza Mării Egee într-o veritabilă vatră românească de sărbătoare.

Ansamblul „Stejarul ” din orașul Cajvana, pe scenele lumii: emoție și regal folcloric la evenimentul cultural „Seară românească la Turnul Alb” din Salonic

​În spatele evoluției ireproșabile a Ansamblului „Stejarul” stau ore nenumărate de repetiții, rigoare și pasiunea mistuitoare transmisă generațiilor de elevi de către conducerea liceului și instructorii lor. Un rol definitoriu în șlefuirea talentului acestor tineri îl poartă domnul profesor Iulian Ciotu, director coordonator al Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana, dar și instructorul devotat al ansamblului, cel care transpune zilnic la sală dragostea pentru pasul de joc autentic. Demersul artistic este completat cu măiestrie de sprijinul acordat de primarul orașului Cajvana, domnul Gheorghe Tomăscu, de directorul artistic al ansamblului, domnul Călin Brăteanu, totodată director al Centrului pentru Promovarea Culturii Tradiționale Suceava, precum și de întreaga echipă managerială a școlii.

​Cu privire la impactul deosebit al acestei participări internaționale, primarul orașului Cajvana, domnul Gheorghe Tomăscu, a declarat cu emoție: „Tinerii din Ansamblul «Stejarul» sunt adevărați ambasadori ai sufletului cajvănean și ai întregii Bucovine. De fiecare dată când îmbracă straiele populare și urcă pe o scenă peste hotare, ne umplu inimile de o mândrie de nedescris. Prezența lor la Salonic, într-un loc cu o încărcătură istorică atât de profundă precum Turnul Alb, dovedește încă o dată că valorile și tradițiile noastre autentice au puterea de a uni suflete și de a impresiona o lume întreagă. Administrația locală va fi întotdeauna alături de acești copii minunați și de dascălii lor, sprijinindu-le pașii în promovarea identității noastre naționale.”

Ansamblul „Stejarul ” din orașul Cajvana, pe scenele lumii: emoție și regal folcloric la evenimentul cultural „Seară românească la Turnul Alb” din Salonic

​La rândul său, domnul profesor Iulian Ciotu, din dubla sa calitate de director coordonator al Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana și instructor al ansamblului, a subliniat încărcătura afectivă și efortul depus din spatele scenei: „Ca director și deopotrivă ca instructor care trăiește la sală fiecare pas alături de acești copii minunați, emoția trăită pe scena de la Salonic este imposibil de descris în cuvinte. Să vezi cum munca noastră de zi cu zi se transformă în ropote de aplauze și în lacrimi de bucurie ale românilor stabiliți în Grecia este cea mai înaltă răsplată. Elevii noștri nu doar că dansează cu o pasiune uriașă, ci poartă pe umeri și în suflet moștenirea spirituală a Cajvanei. Pentru instituția noastră de învățământ, fiecare astfel de reprezentanță internațională reprezintă o lecție de patriotism și dăruire trăită la intensitate maximă.”

În această călătorie de suflet pe pământ elen, tinerii noștri artiști nu au fost singuri, ci au simțit în permanență ocrotirea și căldura unei mari familii. Grupul din Cajvana a fost însoțit și susținut pas cu pas de o echipă inimoasă formată din cadre didactice devotate, părinți dornici să își vadă copiii strălucind pe scenele lumii, directorul coordonator, prof. Ciotu Iulian, precum și de directorul adjunct al Liceului Tehnologic ”Ștefan cel Mare”, domnul profesor Crăciun Marius. Încurajările lor din culise, îmbrățișările pline de mândrie și privirile încărcate de emoție au fost combustibilul care a făcut ca fiecare mișcare de joc și fiecare zâmbet de pe scenă să radieze o bucurie sinceră, unind comunitatea cajvăneană într-un singur cuget de sărbătoare.

Iubirea pentru portul popular purtat cu sfidare față de trecerea timpului, ritmul alert al bătutelor bucovinene și zâmbetele sincere ale copiilor din Cajvana au cucerit definitiv inimile celor prezenți la Marea Egee. Prin fiecare pas executat pe scena internațională, Ansamblul „Stejarul” reconfirmă că este o vatră vie de promovare a folclorului românesc, ducând faima și cinstirea orașului Cajvana mai departe în lume.

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Prof. înv. primar Lidia Loredana Seserman, responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” Cajvana