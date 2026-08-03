Anotimpurile lui Vivaldi răsună la Vatra Dornei, în „Cazinoul Băilor”

Centrul Muzeal „Cazinoul Băilor” găzduiește sâmbătă, 8 august, de la ora 18.00, concertul „Vivaldi – Anotimpuri”, susținut de Romanian Guitar Quartet — Dragoș Ilie, Costin Soare, Dan Arhire și Ioan Bănescu.

Evenimentul are loc în cadrul unui turneu național organizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național.

Concertul, cu intrare liberă, va oferi publicului o experiență artistică de excepție prin reinterpretarea capodoperei lui Antonio Vivaldi într-o formulă inedită de cvartet de chitare. Programul concertului va include lucrări inspirate de universul sonor al anotimpurilor, precum și creații semnate de compozitorii contemporani Iuliana Teodorescu-Ciocănea, Oana Adriana Oltean, Paul Pintilie și Oana Vardianu.

”Mi se pare potrivit ca tocmai „Anotimpurile” să ajungă aici, într-un loc unde ritmul lor se vede pe versanți înainte să se audă în sală. Iar faptul că Cazinoul redevine spațiu de concert spune ceva despre ce înseamnă o clădire readusă la rostul ei”, a spus Ciprian Dumitru Muscă, care s-a ocupat de proiectul de restaurare a clădirii emblematice din stațiunea turistică Vatra Dornei.

Prin organizarea acestui eveniment, Centrul Muzeal Cazinoul Băilor își reafirmă misiunea de a susține și promova actul cultural de calitate, oferind comunității și turiștilor acces la manifestări artistice de valoare.