ANM prelungește codul galben de caniculă pentru județul Suceava până marți dimineață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat pentru județul Suceava, aceasta fiind valabilă până marți, 4 august, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, valul de căldură va persista în Moldova, inclusiv în județul Suceava, precum și în sud-vestul Munteniei, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei.

Duminică și luni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime se vor încadra între 33 și 37 de grade Celsius. În unele zone, nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 22 de grade.

În paralel, ANM a emis o informare meteorologică valabilă la nivel național în perioada 2 august, ora 10:00 – 6 august, ora 10:00, pentru val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale

Meteorologii precizează că duminică și luni temperaturile foarte ridicate vor afecta vestul, sud-vestul, centrul și nordul României, iar începând de marți valul de căldură se va extinde și în sudul și estul țării. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge și chiar depăși pragul critic de 80 de unități.

Nopțile tropicale, cu minime cuprinse între 20 și 25 de grade, se vor semnala pe litoral, în regiunile vestice și izolat în restul țării, urmând ca din noaptea de marți spre miercuri acest fenomen să se extindă în cea mai mare parte a României.