Ani de pușcărie pentru tâlharii unui ucrainean care dăduse lovitura de jocurile de noroc

Doi frați din Rădăuți, judecați pentru o tâlhărie cu prejudiciu mare, comisă asupra unui cetățean ucrainean, au fost condamnați de judecători la 4, respectiv 5 ani de închisoare.

Fapta a fost comisă în luna martie a acestui an și a dus la arestarea autorilor.

Totul a început într-o sală de jocuri din Rădăuți, unde victima a jucat la aparate și a câștigat în jur de 12.000 de lei.

Din cercetările polițiștilor și ale procurorilor a rezultat că în sală erau și cei doi autori, care, văzând ce noroc a dat peste ucrainean, l-au abordat și i-au cerut să le dea și lor o sumă, pentru a-și încerca norocul. Victima i-a refuzat și s-a deplasat spre locul de cazare, Hostelul Azur din Rădăuți.

Cetățeanul ucrainean a relatat ulterior că în apropierea unității de cazare a oprit un Mercedes A Classe, din care au coborât cei doi bărbați pe care îi văzuse și în sală și pe care îi reținuse destul de vag.

Bărbatul a fost bruscat și i s-a sustras dintr-un buzunar suma de 9.800 de lei.

Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Rădăuți au adunat probatoriu și acționat imediat.

Cei doi suspecți au fost depistați și reținuți în scurt timp.

Superman Drăgan, care era în termenul de încercare din alt dosar, a fost condamnat la 4 ani de închisoare, pentru complicitate la tâlhărie, în timp ce Traian Drăgan, considerat autor principal, a primit 5 ani de detenție. Acesta din urmă a fost dat în urmărire, fiind arestat în lipsă.

Sentința Judecătoriei Rădăuți privind condamnarea celor doi frați poate fi contestată la Curtea de Apel Suceava.

Cetățeanul ucrainean nu a mai avut alte pretenții în instanță, recuperându-și probabil prejudiciul.