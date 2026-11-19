Administratorul public al comunei Ipotești va fi, din data de 24 noiembrie a.c., Angelica Fădor, fostă secretar de stat în Ministerul Administrației și Internelor, fostă deputat și primar. Angelica Fădor a declarat joi că oferta a venit din partea primarului din Ipotești, Dumitru Gulei, care a avut în vedere experiența ei în administrația publică. A fost primar al comunei Iacobeni două mandate, 2008- 2016, apoi deputat PNL de Suceava, în perioada 2016–2024, iar din martie 2025 până în octombrie 2026 a fost secretar de stat în MAI. A demisionat în contextul retragerii PNL de la guvernare. Angelica Fădor este și președintele interimar al Organizației Județene Suceava a PNL.