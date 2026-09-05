„Simfonii de Toamnă”, ediția a XIII-a, a adus la Suceava o premieră: pentru prima dată, marea soprană Angela Gheorghiu a concertat în Moldova natală.

În seara de 4 septembrie 2026, muzica, emoția și comunitatea s-au întâlnit la unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale acestui an, un eveniment al armoniei.

Mii de oameni au venit pe esplanada Casei de Cultură pentru prima seară a Festivalului „Simfonii de Toamnă”, ediția a XIII-a, o ediție care, pentru prima dată, se desfășoară pe parcursul a două zile și care a adus în fața publicului sucevean una dintre cele mai cunoscute voci ale operei mondiale: Angela Gheorghiu.

Cătălina Bălăceanu, de 13 ani prezentatoare a „Simfoniilor de Toamnă”, a spus că un vis a devenit realitate: „Artista care titrează pe toate programele din lume că este din România, artista care a înțeles că talentul, carisma, puterea, inteligența și vitalitatea sunt esențiale pentru a cuceri publicul, artista care iubește ca în toate spectacolele să fie o stare de armonie perfectă – cu publicul, cu orchestra, cu partiturile -, o voce unică, de o sensibilitate copleșitoare, dublată de o prezență scenică magnifică, un simbol al eleganței și al generozității, Angela Gheorghiu a ajuns la Suceava”.

Pentru celebra soprană, întâlnirea cu publicul din Suceava a avut o semnificație aparte. A fost prima sa apariție pe scena „Simfoniilor de Toamnă” și, totodată, primul concert în Moldova natală, artista amintind în fața publicului că este moldoveancă, originară din Adjud.

Angela Gheorghiu, la Suceava, în fața miilor de spectatori: „Vă doresc din toată inima să fiți uniți în iubire și dragoste pentru România”

Repertoriu

Seara a fost construită ca un spectacol amplu, în care repertoriul simfonic, opera, muzica de film și piese foarte cunoscute s-au întâlnit cu luminile, proiecțiile și scenografia unei producții de mari dimensiuni.

Sub bagheta dirijorului Ciprian Teodorașcu, Orchestra Operei Naționale Române din Iași a deschis programul cu „Farandole” din „L’Arlésienne Suite nr. 2” de Georges Bizet, urmată de pagini celebre din repertoriul liric și simfonic. Au fost interpretate lucrări de Händel, Dvořák, Bizet, Johann Strauss, Aram Haciaturian, Nino Rota, Ernesto de Curtis, Jacques Offenbach, Brahms, dar și piese care au intrat de mult în memoria afectivă a publicului.

Din program nu au lipsit „Lascia ch’io pianga” din Rinaldo, „Song to the Moon” din Rusalka, „Habanera” și „Ouverture & Aragonaise” din Carmen, „Masquerade Suite – Waltz”, „Parla più piano”, „Non ti scordar di me”, „Barcarolle” din Les Contes d’Hoffmann, „Hungarian Dance No. 5”, „Somewhere over the Rainbow” și „Hymne à l’amour”.

A fost un repertoriu care a permis publicului să descopere mai multe fațete ale serii, de la solemnitatea și rafinamentul repertoriului clasic până la melodii îndrăgite de generații întregi.

O seară în care Suceava și-a prezentat și tinerele talente

Înainte de apariția Angelei Gheorghiu, scena „Simfoniilor de Toamnă” a aparținut și unor tineri muzicieni ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

Clarinetistul Cristian Dascălu (clasa a XII a) acompaniat la pian de profesorul Johannes Raimund Onesciuc, a interpretat lucrări de Bernhard Crusell și Robert Schumann. A urmat violonista Elena-Alis Costache (clasa a VII a), acompaniată de același profesor, cu „Balada pentru vioară și orchestră” de George Enescu și „Csárdás” de Vittorio Monti. Elevii sunt îndrumați de profesorii Ciprian Baicu și Cristina Cleopatra Ungureanu, fiind doi elevi merituoși ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava.

Momentele lor au fost răsplătite cu aplauzele miilor de spectatori, într-o seară în care performanța artistică internațională s-a întâlnit firesc cu talentul tinerilor muzicieni ai Sucevei.

Un alt moment apreciat de public a fost susținut de frații Mihăilă din Botoșani – Emiras Symphony Orchestra – cu Emanuel Mihăilă la pian și acordeon, Ecaterina Mihăilă la nai și pian și Arsenie Mihăilă la trompetă.

Angela Gheorghiu, la Suceava, în fața miilor de spectatori: „Vă doresc din toată inima să fiți uniți în iubire și dragoste pentru România”

Angela Gheorghiu, apariție spectaculoasă pe scena Sucevei

Apoi, luminile s-au concentrat asupra artistei pentru care mii de oameni au venit în centrul Sucevei.

Angela Gheorghiu a apărut pe scenă într-o prezență scenică spectaculoasă, iar eleganța sa a fost completată, de-a lungul serii, de trei ținute diferite, impresionante, fiecare contribuind la imaginea unei artiste pentru care expresia scenică face parte din povestea muzicii pe care o interpretează.

Întâlnirea cu Orchestra Operei Naționale Iași a fost, la rândul ei, una specială. Artista a mărturisit că a cântat pentru prima dată acompaniată de această orchestră și i-a lăudat pe muzicieni pentru prestația lor.

„Sun pentru prima dată acompaniată de orchestra operei din Iași, sunt absolut senzaționali”, a spus Angela Gheorghiu, vorbind și despre emoțiile pe care le-a trăit în acea seară.

Programul a apropiat-o treptat pe soprană de public, iar momentele muzicale au fost întâmpinate cu aplauze tot mai entuziaste. Seara nu s-a încheiat însă odată cu programul anunțat.

La cererea publicului, Angela Gheorghiu a revenit pentru trei bisuri. A interpretat „O mio babbino caro”, una dintre cele mai sensibile arii ale lui Giacomo Puccini, apoi „Copacul”, muzica de Jolt Kerestely, melodia nemuritoare a lui Aurelian Andreescu, iar pentru cel de-al treilea bis a ales „Granada”, de Agustín Lara.

A fost momentul în care distanța dintre scenă și public a dispărut aproape complet. Angela Gheorghiu nu mai era doar numele mare de pe afiș, ci artista care se afla în fața oamenilor, cântând pentru ei și primind, la rândul său, emoția lor.

„Emoțiile pe care le simt în această seară sunt absolut incalificabile”

Un moment cu o încărcătură aparte a venit atunci când dirijorul Ciprian Teodorașcu i-a urat artistei „La mulți ani!”, în apropierea zilei sale de naștere, pe 7 septembrie, și a invitat publicul să i se alăture.

Vizibil emoționată, Angela Gheorghiu a mulțumit publicului și organizatorilor și a vorbit despre parcursul său artistic, despre părinți și profesori, dar mai ales despre emoția întâlnirii cu oamenii din această parte a țării.

„Eu sunt moldoveancă, sunt din Adjud”, a spus artista, amintindu-i pe cei care au contribuit la formarea sa și povestind că, de la vârsta de 14 ani, a început studiul canto-ului clasic, „o profesie cât se poate de serioasă”.

Dar, după o carieră internațională impresionantă, după numeroase scene, continente și responsabilități, Angela Gheorghiu a mărturisit că emoția serii de la Suceava este una greu de pus în cuvinte.

„Emoțiile pe care le simt în această seară sunt absolut inexprimabile”, a spus soprana.

Un mesaj pentru România

În fața publicului sucevean, artista a legat emoția serii de ideea de armonie, un cuvânt care a căpătat astfel o semnificație mai largă decât cea muzicală.

„Tot ce pot să-mi doresc este armonie”, a spus Angela Gheorghiu, înainte de a transmite publicului un mesaj care avea să fie și una dintre cele mai puternice imagini ale serii: „Vă doresc din toată inima să fiți uniți în iubire și dragoste pentru România.”

Apoi, a urmat declarația de dragoste pentru public: „Vă mulțumesc din toată inima pentru această seară. Vă iubesc din toată inima!”

Răspunsul nu a întârziat. Publicul s-a ridicat în picioare, iar aplauzele îndelungi și ovațiile au însoțit finalul apariției artistei, care a primit și buchete de flori.

Premieră pentru „Simfonii de Toamnă”, o seară memorabilă pentru Suceava

Prima seară a celei de-a XIII-a ediții a fost și despre o comunitate care, de 13 ani, a transformat „Simfonii de Toamnă” într-un reper cultural al orașului.

Festivalul este organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava.

În cadrul evenimentului a fost acordată și tradiționala distincție „Excelență în Educație”, oferită de Fundația Umanitară ASSIST. Premiul i-a revenit profesoarei de fizică Daniela Dungeanu, directorul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava.

Distincția a fost primită de profesoară cu emoție și recunoștință și dedicată colegilor, cadrelor didactice, elevilor, părinților și comunității, subliniind ideea că performanța nu se construiește niciodată de unul singur.

Publicul a putut vedea, în imagini, rezultatul concret al campaniei umanitare inițiată de organizatori anul trecut: modernizarea Auditoriumului „Ion Carp Fluierici” al Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu”, proiect realizat din fondurile strânse la ediția precedentă a „Simfoniilor de Toamnă”, coordonat de Fundația Umanitară ASSIST.

Iar pentru ediția din acest an, organizatorii au lansat un nou proiect destinat comunității: „Parcul inimii”, conceput ca un spațiu multifuncțional în aer liber, destinat copiilor, tinerilor și adulților, care să îmbine mișcarea, relaxarea și socializarea.

Angela Gheorghiu, la Suceava, în fața miilor de spectatori: „Vă doresc din toată inima să fiți uniți în iubire și dragoste pentru România”

O primă seară care a ridicat ștacheta festivalului

De peste un deceniu, esplanada Casei de Cultură din municipiul Suceava devine, la început de toamnă, locul în care se întâlnesc muzica de calitate, artiști de prim rang și un public venit nu doar din oraș, ci și din județele învecinate.

Ediția a XIII-a a adus însă o premieră importantă: transformarea „Simfoniilor de Toamnă” într-un festival desfășurat pe două seri consecutive.

Iar prima dintre ele a avut o protagonistă pe măsura acestei schimbări de anvergură.

Angela Gheorghiu a venit pentru prima dată la Suceava, a cântat pentru miile de oameni adunați în centrul orașului, a schimbat trei ținute spectaculoase, a revenit de trei ori la bis, a primit ovații în picioare și, înainte de a părăsi scena, a lăsat publicului un mesaj despre armonie, iubire și România.

A fost o întâlnire rară între un nume uriaș al scenei lirice internaționale și o comunitate care, prin „Simfonii de Toamnă”, a făcut din muzică și excelență o tradiție.

În public s-au aflat foarte mulți suceveni, dar și iubitori de muzică din multe alte județe. „Au fost prezenți alături de noi și colegi din cluburile Rotary din România, precum și mulți artiști valoroși din țară care au venit să privească… de data aceasta. Fiecare a contribuit la reușita acestei seri”, a transmis Cătălina Bălăceanu.

Fotografii realizate de 𝐎𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐚𝐛𝐫𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐧𝐨𝐟𝐫𝐞𝐢