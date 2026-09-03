Angela Gheorghiu deschide vineri Festivalul „Simfonii de Toamnă” de la Suceava cu un concert de senzație

Festivalul „Simfonii de Toamnă” începe vineri, 4 septembrie, la Suceava, cu o ediție fără precedent, desfășurată pe parcursul a două zile. Celebra soprană Angela Gheorghiu este capul de afiș al primei seri, în timp ce sâmbătă publicul este invitat la spectacolul electronic-simfonic „Hyperborea”, creat de Edward Maya.

Esplanada Casei de Cultură din Suceava va găzdui, începând de vineri, cea de-a XIV-a ediție a Festivalului „Simfonii de Toamnă”. Pentru prima dată, evenimentul se desfășoară pe durata a două zile consecutive și propune publicului o combinație între repertoriul clasic și producții muzicale și vizuale contemporane.

Prima seară, programată vineri, 4 septembrie, este dedicată muzicii clasice și va culmina cu recitalul extraordinar susținut de soprana Angela Gheorghiu. Artista, una dintre cele mai cunoscute voci ale liricii internaționale, a urcat de-a lungul carierei pe scene importante precum Royal Opera House – Covent Garden, Metropolitan Opera din New York și Opera de Stat din Viena.

Programul serii începe la ora 19:00, cu deschiderea oficială a festivalului. Vor urma recitalurile elevilor Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” din Suceava. Cristian Dascălu, acompaniat la pian de profesorul Johannes Raimund Onesciuc, va interpreta lucrări de Bernhard Crusell și Robert Schumann. În cadrul evenimentului va fi acordată și tradiționala distincție „Excelență în Educație”, oferită de Fundația Umanitară ASSIST.

Pe scenă va urca apoi Elena-Alis Costache, acompaniată de același profesor, cu „Balada pentru vioară și orchestră” de George Enescu și „Csárdás” de Vittorio Monti.

De la ora 19:30 este programată o proiecție video și un moment Rotary, în cadrul căruia va fi prezentat proiectul realizat din fondurile strânse la ediția precedentă, precum și noua campanie de fundraising. Programul continuă cu momentul artistic susținut de frații Mihăilă, respectiv Emanuel Mihăilă la pian, Ecaterina Mihăilă la nai și Arsenie Mihăilă la trompetă.

După momentul festiv dedicat Rotary și sponsorilor principali, orchestra din Iași va intra pe scenă la ora 20:25. Concertul extraordinar susținut de Angela Gheorghiu este programat să înceapă la ora 20:40.

Edward Maya și „Hyperborea”, în a doua seară a festivalului

Festivalul continuă sâmbătă, 5 septembrie, cu un spectacol care schimbă registrul muzical. Edward Maya aduce la Suceava proiectul „Hyperborea”, o producție care combină ritmuri ancestrale, sonorități electronice și o orchestrație cinematică de mari dimensiuni, alături de Orchestra Hyperborea.

Seara va fi deschisă la ora 19:00, iar după câteva minute este programat recitalul de chitară clasică susținut de Alex Dragomirescu. Momentul are o semnificație specială pentru tânărul muzician sucevean, aceasta fiind anunțată drept ultima sa apariție pe scena locală înainte de plecarea la studii la Universitatea de Muzică din Houston, Statele Unite.

Programul va continua cu o nouă proiecție video și un moment Rotary dedicat campaniei de strângere de fonduri, urmate de recitalul fraților Mihăilă împreună cu orchestra lor. După un moment dedicat sponsorilor și urcarea pe scenă a orchestrei, de la ora 20:40 va începe spectacolul electronic-simfonic Edward Maya – Hyperborea.

Proiectul Hyperborea propune o fuziune între ritmuri ancestrale, sonorități electronice și o orchestrație cinematică de mari dimensiuni. Edward Maya combină într-un mod inventiv formarea de muzică clasică, versatilitatea muzicii electronice și prima sa iubire, cavalul.

Accesul la evenimente

Pentru a garanta o experiență organizatorică la cele mai înalte standarde, publicul își poate asigura locul în zonele dedicate. Biletele pot fi achiziționate la prețul de la 50 de lei pentru seara de 4 septembrie și de la 30 de lei pentru seara de 5 septembrie, reprezentând o contribuție prin care spectatorii susțin direct continuitatea acestui proiect emblematic al orașului. Participanții neposesori de bilet pot ocupa eventualele scaune rămase libere, în limita locurilor disponibile, doar după ce posesorii de bilet își vor fi luat locurile.

Vor fi patru porți de acces la eveniment. Porțile pentru zonele VIP, Categoria 1, Categoria 2 și Categoria 3 vor fi spre Parcul Central. Cele două intrări în zona de acces general vor fi pe Str. Nicolae Bălcescu.

Festivalul „Simfonii de Toamnă” este organizat de Rotary Club Suceava-Bucovina și KIMARO Entertainment, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava și al Consiliului Județean Suceava.