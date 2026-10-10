Andreia Romaniuc: „Expoziția este o reconectare cu rădăcinile mele și cu o parte din mine pe care am purtat-o mereu, indiferent de granițe”

Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni a găzduit recent vernisajul expoziției „Ne vedem la ceas”, semnată de artista vizuală Andreia Romaniuc (Ladybug)

Evenimentul a reunit un public numeros, dornic să descopere lucrările unei artiste care, după aproape două decenii petrecute la Londra, își regăsește rădăcinile și legătura afectivă cu orașul natal prin intermediul artei.

Membră a Filialei Suceava a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Andreia Romaniuc a revenit pe meleagurile natale după o perioadă îndelungată petrecută în Marea Britanie. Expoziția prezentată la Fălticeni reunește o selecție reprezentativă a cercetărilor sale artistice din ultimii ani, evidențiind explorările tehnice și tematice care definesc parcursul său creativ.

Intitulată sugestiv „Ne vedem la ceas”, expoziția propune o incursiune în memoria personală și colectivă, evocând locuri, clădiri și repere familiare, dar și sentimentul apartenenței la comunitatea în care artista s-a format.

O expoziție despre memorie, identitate și dorul de acasă

Prezentarea evenimentului a fost susținută de criticul de artă prof. dr. Raluca Schipor-Baban, care a evidențiat diversitatea demersului artistic și semnificațiile profunde ale proiectului expozițional.

„Demersul intitulat <Ne vedem la ceas>, semnat de Andreia Romaniuc, artist vizual originar din Fălticeni, cu un parcurs artistic desfășurat, în ultimele două decenii, la Londra, supune problematizării un magistral simbol al revenirii acasă, al propriei identități, al memoriei individuale și colective”, a subliniat criticul de artă.

În interpretarea sa, experiența artistei, împărțită între două culturi distincte, se transformă într-o metaforă a propriului parcurs existențial, deschisă permanent unor noi interpretări. Expoziția reprezintă, totodată, o evocare a anilor de activitate artistică și o asumare publică a direcției sale creative.

Reîntâlniri, emoții și bucuria de a fi acasă

Pentru Andreia Romaniuc, vernisajul a fost și un prilej de reîntâlnire cu oameni dragi, profesori, membri ai familiei și membri ai comunității fălticenene, dar și o ocazie de a-i cunoaște personal pe cei care îi urmăresc activitatea pe rețelele sociale și au venit să-i descopere creațiile.

Artista a fost emoționată de întâlnirea cu primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, care a întâmpinat-o la intrarea în spațiul expozițional cu nun buchet de flori, precum și de aprecierile formulate de criticul de artă Raluca Schipor-Baban.

Într-un mesaj de mulțumire adresat criticului de artă Raluca Schipor-Baban, artista a mărturisit: „Mă bucur că mesajul expoziției <Ne vedem la ceas> a fost surprins dincolo de formă și tehnică, acolo unde se întâlnesc memoria, identitatea și dorul de acasă. După aproape 20 de ani petrecuți la Londra, această revenire în Fălticeni înseamnă pentru mine mult mai mult decât un nou capitol artistic — este o reconectare cu rădăcinile mele și cu o parte din mine pe care am purtat-o mereu, indiferent de granițe.”

Andreia Romaniuc a transmis un mesaj de recunoștință tuturor celor care au participat la vernisaj și au contribuit la atmosfera caldă a evenimentului. „Am plecat cu inima plină, simțind că mi-am îndeplinit scopul: să aduc oamenii împreună prin artă și amintiri”, a transmis artista.

Expoziția „Ne vedem la ceas”, semnată de Andreia Romaniuc, poate fi vizitată până pe 23 octombrie 2026, la Biblioteca Municipală „Eugen Lovinescu” din Fălticeni.