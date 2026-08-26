Andrei Mezdrea, din Dorna Arini, candidatul României la titlul „Cel mai apreciat muntean” al unui festival desfășurat la Zakopane, Polonia

Andrei Mezdrea, originar din Dorna Arini, membru al Școlii de Joc „Dor de Joc” din Cluj-Napoca, este candidatul României la titlul „Cel mai apreciat muntean” al Festivalului Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane, ediția 57, desfășurat la Zakopane, Polonia, 21-27 septembrie 2026. Distincția se acordă prin votul publicului. Tânărul dornean are nevoie și de susținerea noastră. Pentru a-l vota, este suficient să acordați un like fotografiei originale publicate de organizatorii festivalului: (https://www.facebook.com/MFFZG.Zakopane?locale=ro_RO).

Fiecare apreciere contează și poate contribui la aducerea acestui titlu acasă, în Țara Dornelor. Votarea este deschisă până pe 27 august 2026, la ora 12:00, iar câștigătorii vor fi anunțați în cadrul concertului final.

La Zakopane, România a fost reprezentată prin spectacolul „Cătiana – Iubirea în vremuri de demult”, o producție inspirată din lumea satului tradițional, în care jocul, muzica și obiceiurile românești spun povestea iubirii, a familiei și a comunității de odinioară.