Andrei Guguță, medaliat cu aur la șah! Tânărul campion a triumfat la Romanian Chess Grand Prix de la Alba Iulia

Tânărul șahist sucevean Andrei Guguță a reușit cea mai importantă performanță obținută până acum de un sportiv legitimat la un club din județ în circuitul Romanian Chess Grand Prix.

Sportivul de la CS Șah Suceava a câștigat locul I la categoria ELO 1551–1700, în cadrul celei de-a treia etape a prestigioasei competiții desfășurate la Alba Iulia, într-un turneu care a reunit 404 șahiști din 27 de țări.

Succesul său impresionează nu doar prin medalia de aur, ci și prin modul în care a fost obținut. Andrei a început competiția de pe poziția 320 în ordinea favoriților, însă a avut un parcurs aproape impecabil, acumulând 5,5 puncte și urcând nu mai puțin de 166 de locuri în clasamentul general. La final, s-a clasat pe locul 154 în ierarhia absolută, depășind numeroși jucători cu experiență și cu un rating superior.

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Victoria lui Andrei este rodul talentului, al unei pregătiri constante și al unei ambiții remarcabile

La categoria ELO 1551–1700, unde au concurat 74 de șahiști, Andrei Guguță a ocupat primul loc după criteriile de departajare, devansându-l pe Bogdan Ghișe, care a încheiat cu același punctaj. Pe poziția a treia s-a clasat Ștefan Gheorghiță, cu 5 puncte.

Această victorie este rodul talentului, al unei pregătiri constante și al unei ambiții remarcabile. În spatele fiecărei partide câștigate, spun reprezentanții clubului sucevean, se află sute de ore de studiu, analiză și antrenament, iar rezultatul de la Alba Iulia confirmă că Andrei Guguță face parte din noua generație de șahiști români capabili să se remarce în competițiile de cel mai înalt nivel.

Performanța sa validează și munca desfășurată în ultimii ani de cluburile de șah din județul Suceava, care au dezvoltat un circuit competițional local prin organizarea de turnee la Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Vicovu de Sus și Putna. Aceste competiții le oferă tinerilor sportivi experiența necesară pentru a face pasul spre marile întreceri naționale. „Construim pas cu pas o adevărată mișcare șahistă în tot județul. Competițiile pe care le organizăm constant la Suceava, Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Rădăuți, Vicovu de Sus sau Putna încep să își arate roadele. Fiecare turneu local oferă jucătorilor noștri experiența și rodajul necesare pentru a face performanță la cel mai înalt nivel național”, au transmis reprezentanții clubului sucevean.

Victoria lui Andrei Guguță este mai mult decât un succes individual. Ea demonstrează că șahul sucevean are un viitor promițător și că, prin muncă, perseverență și susținere, tinerii din județ pot ajunge să concureze și să câștige în cele mai puternice competiții din țară.