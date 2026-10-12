În perioada 9–11 octombrie 2026, România a participat pentru prima dată la Cupa Europeană de Run Archery, desfășurată la Kąty Wrocławskie, în Polonia. Țara noastră a fost reprezentată de Andrei Dănilă, sportiv al CSM Suceava, care a obținut locul 10 în clasamentul general, după cumularea punctelor din probele de sprint și 4 km.

Participarea a fost posibilă datorită sprijinului financiar acordat de Consiliul Județean Suceava și implicării Asociației Județene de Tir cu Arcul Suceava.

O disciplină spectaculoasă, asemănătoare biatlonului, Run Archery combină alergarea cu tirul cu arcul. Sportivii alternează segmentele de alergare transportându-și propriul echipament de tir cu arcul cu reprizele de tragere la țintă, fiind nevoiți să își păstreze precizia în condițiile efortului fizic acumulat.

La prima participare internațională a României în această disciplină, Andrei Dănilă a ocupat locul 11 în Finala B a probei de sprint și locul 12 în proba de 4 km, clasându-se pe locul 10 în clasamentul general categoria seniori.

Andrei Dănilă a reprezentat cu succes România la Cupa Europeană de Run Archery

Rezultatul este cu atât mai încurajator cu cât România nu dispune de infrastructura specifică pregătirii în condiții optime pentru Run Archery. Deși a fost prima sa competiție de Run Archery și nu a mai parcurs niciodată un traseu omologat de competiție, timpii înregistrați de Andrei creează premisele ca, prin pregătire dedicată și acumulare de experiență competițională, să poată aspira în viitor la un loc pe podium.

“Pe viitor ne propunem să continuăm participarea la competiții de Run Archery și să extindem reprezentarea României prin formarea și înscrierea unei echipe masculine și a unei echipe mixte. Mulțumim Consiliului Județean Suceava pentru sprijinul financiar și Asociației Județene de Tir cu Arcul Suceava pentru sprijinul acordat și pentru contribuția la realizarea acestei premiere pentru sportul românesc”, a declarat antrenoarea Ioana Covaliu.