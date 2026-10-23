Andrei Chipreanov a devenit cel mai titrat practicant de skandenberg din România la Campionatele Europene

Clasat pe locul al doilea la Campionatul European de Skandenberg din 2025, găzduit de Cluj-Napoca, rădăuțeanul Andrei Chipreanov a primit titlul continental un an mai târziu. Și asta deoarece câștigătorul inițial al concursului de la categoria 110 kilograme – brațul drept, este vorba de turcul Oguzhan Koçak, a fost descalificat după ce a fost depistat pozitiv la controlul antidoping.

Astfel, reprezentantul clubului Bucovina Skandenberg a devenit cel mai titrat sportiv din România la Campionatele Europene, având acum trei titluri continentale în palmares.

„Doresc să le mulțumesc sponsorilor mei, frații Sergiu, Tudor și Ion Spița, pentru sprijinul constant acordat și tuturor celor care au fost alături de mine pe acest drum”, a declarat Andrei Chipreanov, care este sportiv, antrenor și președinte al clubului Bucovina Skandenberg.