Andrei Bacoș nu mai este consilier personal al primarului Vasile Rîmbu

Unul dintre cei mai vizibili consilieri locali ai Sucevei, din noua administrație, Andrei Bacoș, și-a dat demisia din funcția de consilier personal al primarului Vasile Rîmbu.

Informația a fost confirmată chiar de primarul Vasile Rîmbu, după ședința de Consiliu Local de luni, care a reușit performanța de a avea un singur punct adoptat în mai bine de două ore de discuții.

„Andrei Bacoș rămâne consilier local. Unul extrem de valoros, pe care l-am adus în echipa mea, pe care îl păstrez acolo și cu care vom face lucruri bune”, a spus luni primarul Vasile Rîmbu.

Marți dimineață, Andrei Bacoș a venit cu o serie de precizări:

„În urma modificărilor legislative aduse prin Legea nr. 180/2026 Legii nr. 161/2003, în ceea ce privește incompatibilitatea dintre funcția de consilier local și cea de consilier personal al primarului, am ales să respect legea și mi-am dat demisia din funcția de consilier personal al primarului. Demisia mi-am dat-o pe 15 octombrie, deoarece acela era termenul limită. Până la clarificarea și reglementarea situației, îmi voi continua activitatea exclusiv în calitate de consilier local”.

El a precizat că în ciuda unor zvonuri, demisia nu are legătură cu ocuparea vreunui post „călduț”:

„Vreau să subliniez foarte clar că nu mi-am dat demisia pentru a ocupa o altă funcție în acest moment. Am fost onorat să ocup, timp de doi ani, funcția de consilier personal al primarului și rămân în continuare alături de proiectele începute, pe care avem datoria să le ducem la bun sfârșit.

În ceea ce privește capturile de ecran din telefonul primarului, apărute în spațiul public, consider că cei care îl cunosc știu că are un mod aparte de a se exprima, folosind uneori pilde, citate din opere sau formulări specifice în relația cu membrii echipei sale. În niciun caz nu am fost amenințat de cineva din Primărie sau din Consiliul Județean și nu doresc ca aceste discuții să fie interpretate în afara contextului lor.

Am ales să particip la ședința Consiliului Local pentru a dezbate proiectul privind parcările, un subiect important pentru orașul nostru. Din păcate, ședința nu a putut continua conform așteptărilor, după ce unul dintre consilieri a fost nevoit să plece din cauza unei probleme personale urgente.

Dincolo de orice discuții și interpretări, eu îmi voi continua activitatea cu aceeași responsabilitate față de suceveni și față de proiectele în care cred”, a concluzionat Andrei Bacoș.

Zvonuri privind demisia sa din funcția de consilier personal al primarului – principala sa sursă de venit, au mai apărut în vreo două ocazii, dar acum a devenit o certitudine.