La doar doi ani de la începerea activității ca bibliotecar, Andreea Mitric, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți, a obținut recunoaștere din partea forurilor de specialitate, premii și oportunități internaționale de formare profesională.

Originară din Brodina, tânăra de 32 de ani lucrează în școala rădăuțeană din 2024, unde își propune să dezvolte activitatea bibliotecii școlare și să atragă elevii către lectură.

Dorința de a se perfecționa și de a descoperi metode noi de lucru a determinat-o să participe la simpozioane, schimburi de experiențe și să aplice pentru burse internaționale.

În septembrie 2026 a fost recompensată cu Premiul „Spiru Haret”, acordat de Asociația Bibliotecarilor din România (ABR), în cadrul Conferinței Naționale desfășurate la Brașov. Recunoașterea activității sale a venit într-un moment în care experiența sa în domeniu era încă redusă, având puțin peste doi ani de activitate.

Tot recent, în cadrul programului Bursa Bibliotecarilor, program inițiat de Station Europe, s-a numărat printre cei șase bibliotecari din țară selectați pentru o vizită de studiu la o bibliotecă dintr-un stat european, programată pentru începutul anului viitor.

De asemenea, în 2025 a participat la Congresul Mondial al Bibliotecarilor, în Kazahstan, Astana, tot prin intermediul unei burse profesionale.

Andreea Mitric, bibliotecara din Rădăuți premiată și selectată pentru burse internaționale: „Îmi doresc să țin pasul cu interesele elevilor”

Și-a dorit să predea istorie

Andreea Mitric a absolvit Facultatea de Istorie a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava și un program de masterat, dorindu-și să devină profesoară de istorie. În timpul facultății, a studiat și biblioteconomie, domeniu în care a ajuns să lucreze după ce nu a găsit un post titularizabil la catedră.

Primul său loc de muncă a fost la școala din Brodina, pe jumătate de normă. În aprilie 2024, s-a transferat la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Rădăuți, unde se ocupă de biblioteca școlii, utilizată de aproape 1.300 de elevi.

Andreea Mitric spune că îi place să lucreze în mijlocul copiilor și să organizeze activități prin care aceștia să descopere cărți și autori. În cadrul întâlnirilor cu elevii, prezintă volume reprezentative și discută cu aceștia despre lecturile propuse.

„Pentru mine, este mai mult decât o profesie.

Este un domeniu în care mă regăsesc, care îmi oferă satisfacție și în care îmi doresc să evoluez. Mă bucur să văd biblioteca tot mai prezentă în viața elevilor, iar colaborarea cu aceștia și cu cadrele didactice mă ajută să le înțeleg mai bine preocupările și nevoile.

Vin cu drag la muncă, iar cu copiii mă înțeleg foarte bine. Îmi place să fac activități la clasă, să aleg cărți reprezentative, să le vorbesc despre ele și să avem un dialog”, afirmă tânăra.

· Burse și premii

Așa cum am menționat, în 2025, Andreea Mitric a obținut bursa „Angela Bersekowski”, care i-a permis să participe la Congresul Mondial al Bibliotecarilor, desfășurat la Astana, în Kazahstan. A fost selectată în urma unui proces de candidatură care a presupus, printre altele, redactarea unor scrisori de motivație și intenție.

Participarea la eveniment i-a oferit ocazia să ia parte la sesiuni dedicate domeniului său, să cunoască alți specialiști și să afle despre proiecte și metode de lucru utilizate în bibliotecile școlare din alte țări.

În septembrie 2026, a primit Premiul „Spiru Haret”, acordat de Asociația Bibliotecarilor din România, în cadrul Conferinței Naționale organizate la Brașov. Pentru această distincție, a depus un dosar cu documente și recomandări privind activitatea sa profesională.

Bibliotecara spune că premiul a reprezentat o surpriză, în condițiile în care unul dintre criteriile de selecție era o experiență profesională de minimum cinci ani, iar ea avea puțin peste doi ani de activitate.

Tot în 2026, Andreea Mitric a fost selectată printre cei șase bibliotecari din România care vor beneficia de Bursa Bibliotecarilor, program inițiat de organizația Station Europe. Acesta oferă oportunități de formare și schimb de experiență, inclusiv o vizită de studiu la o bibliotecă din Europa.

„Sunt experiențe de care orice bibliotecar, indiferent unde-și desfășoară activitatea, ar trebui să aibă parte. Este un schimb de idei extraordinar, de practici, un prilej de conexiuni care pot deveni parteneriate. Îmi place să mă perfecționez, să particip la întâlniri, să intru în contact cu munca altora”, a spus aceasta.

Andreea Mitric, bibliotecara din Rădăuți premiată și selectată pentru burse internaționale: „Îmi doresc să țin pasul cu interesele elevilor”

„Să ai curajul de a transforma ideile în schimbări reale”

Una dintre dorințele sale este înnoirea fondului de carte de la școală, în funcție de interesele elevilor. Copiii solicită titluri noi, benzi desenate, volume la modă (în special de la editura Arthur).

De asemenea, menționează că și-ar dori amenajarea unei săli de lectură, care ar permite organizarea mai multor activități cu elevii.

„Îmi doresc să țin pasul cu interesele elevilor, să înnoiesc permanent fondul de carte și să dezvolt proiecte și parteneriate prin care să le ofer noi oportunități de învățare și să mențin biblioteca un spațiu activ, conectat la realitățile școlii.

Consider că experiențele profesionale din țară și din străinătate sunt cu adevărat utile atunci când le transform în idei și inițiative concrete, adaptate comunității școlare din care fac parte. Cred că această meserie presupune să rămâi mereu deschis la nou și să ai curajul de a transforma ideile în schimbări reale”, a declarat Andreea Mitric.