Anchetă redeschisă în dosarul bebelușului mort imediat după botez, acum aproape șase ani

O anchetă fără de sfârșit. Așa am putea concluziona, pe scurt, ce se întâmplă în delicatul dosar cu privire la tragedia din ianuarie 2021 de la Biserica ”Sf. Constantin și Elena” din cartierul Zamca al municipiului Suceava, unde un copil a intrat în stop cardio-respirator în timpul slujbei de botez și nu a mai putut fi salvat.

Pe 16 octombrie, Judecătoria Suceava a admis solicitarea venită de la prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, prin care s-a cerut redeschiderea urmăririi penale în acest caz.

Asta înseamnă că ordonanțele de clasare emise deja de două ori de un alt procuror, tot de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, au fost infirmate.

Prin decizia definitivă a Judecătoriei Suceava, ancheta va fi reluată.

Noua încadrare de ucidere din culpă face ca ancheta penală să fie încă în termen

Mai mult, încadrarea presupusei fapte de ucidere din culpă s-a făcut la articolul 2 (uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani). În noile condiții, termenul de prescriere nu a fost încă epuizat.

Evident, în caz de trimitere în judecată, latura civilă se poate judeca și după prescrierea penală.

Tatăl copilului mort la botez, Adrian Ungureanu, ne-a declarat că va continua lupta din acest caz și este convins că un astfel de dosar, cu ultimele concluzii ale medicilor legiști, nu se poate termina cu verdictul ”nevinovat” pentru preot.

Acesta este convins că își poate câștiga dreptatea (având în vedere chiar concluziile specialiștilor de la dosar), oricât de departe poate ajunge, până la CEDO.

Nenorocirea din ianuarie 2021 și care au fost, pe scurt, concluziile de anchetă, bazate pe expertize și pe opinii de specialitate

Slujba de botez a copilului familiei Ungureanu a fost oficiată de preotul Alexandru Mazarache, la finele lui ianuarie 2021.

După cum se vede și în imaginile video de la botez, copilul a fost băgat în apă cu fața în sus. Imaginile mai arată că bebelușul plângea înainte de a fi băgat în apă.

De altfel, imaginile video sunt și ele o probă importantă în cadrul anchetei. Plânsetul bebelușului se modifică brusc după ce acesta este scos din cristelniță.

Din biserică, bebelușul a fost preluat de un echipaj de la Ambulanță și dus la spital, în stop cardio-respirator.

Decesul copilului a survenit după aproximativ 12 ore de la botez.

În dosar s-au făcut două expertize, una de către Serviciul de Medicină Legală Suceava (care a pus decesul pe seama unei pneumonii cu complicații, fără referiri la ce s-a întâmplat în biserică) și una de către Institutul de Medicină Legală București (cel mai înalt for posibil), care a adus concluzii diferite.

Specialiștii au concluzionat destul de clar că moartea copilului a fost violentă, prin aspirare de apă, însă în condițiile unor probleme acute de sănătate.

”Din coroborarea datelor de istoric medical, a datelor medicale din actele medicale, cu cele ce reies din imaginile video de la momentul botezului, apreciem că moartea sugarului a fost violentă. Ea s-a datorat insuficienței cardio-respiratorii acute, în evoluția encefalopatiei posthipoxice, consecutivă aspirării de lichid (apă) în căile respiratorii. Decesul a fost înalt condiționat de patologia acută prezentată de sugar, precum și de prematuritate”, este una dintre concluziile din raportul medico-legal.

Legiștii nu au putut (sau nu au dorit) să dea răspunsuri la întrebări foarte directe: dacă bebelușul ar fi murit și dacă nu se întâmpla nenorocirea de la botez, apreciind că ar fi un răspuns speculativ.

Legiștii au fost însă destul de clari privind moartea (violentă și prin imersie de apă), însă au insistat și pe mențiunea că decesul a fost înalt condiționat de patologia acută a minorului.

Această patologie anterioară a copilului este folosită ca argument forte la ordonanța de clasare dată de procurorul de caz.

Totuși, copilul a fost externat din spital în stare stabilă și a fost botezat la șase săptămâni de la naștere. Părinții insistă pe faptul că au dus la biserică un copil cu o stare de sănătate bună, iar dacă nu ar fi fost introdus în apă greșit și brutal nu s-ar fi produs nenorocirea.

Părinții copilului mort continuă să lupte și spun că este imposibil ca cineva să îi convingă de faptul că bebelușul lor oricum ar fi murit, chiar dacă nu s-ar fi înecat în timpul slujbei de botez.

Printre altele, părinții copilului sunt revoltați de faptul că o cauză probabilă a stopului cardio-respirator (reflexul Ebbeke) a fost transformată într-o cauză certă.

Procurorii care au analizat dosarul au văzut diferit concluziile privind vinovăția sau nevinovăția. Ancheta este într-adevăr dificilă și vizează un caz total atipic

Deși în cauză și-au exprimat părerea o serie întreagă de profesori doctori medici legiști, procurorul care a analizat dosarul de două ori și-a fundamentat soluția de clasare pe probabilități și nu pe certitudini medicale.

”Modalitatea în care a fost instrumentat dosarul, tergiversarea soluționării acestuia, faptul că nu a fost efectuată o urmărire penală completă, poate duce la concluzia că cel mai ușor este să dai vina pe <destin>, decât să se indice cu adevărat o culpă care ar fi atras ca un bumerang și răspunderea unei instituții a statului, respectiv Biserica”, a declarat, după aflarea ultimei soluții de clasare, tatăl băiețelului mort, Adrian Ungureanu.

Dacă procurorul de caz a dat de două ori ordonanțe de clasare (adică verdict de ”nevinovat” față de preot) parte din procurorii ierarhic superior au infirmat soluția, așadar nu au fost de acord cu închiderea anchetei. Acum, prin soluția Judecătoriei Suceava, și instanța, și judecătorii, au admis redeschiderea anchetei penale. Este fără îndoială un caz dificil, atipic, greu de anchetat și de soluționat.

Rămâne de văzut la ce procuror va fi repartizat ”noul” dosar. Logic ar fi ca un alt procuror să efectueze cercetări. La dosar se așteaptă și noi concluzii de la Colegiul Medicilor din România.