Anatomia lumii contemporane (V) (România astăzi)

Nu este potrivit să vorbim despre alții și să nu „disecăm” realitatea noastră. Problema cu care ne confruntăm, este lipsa unui guvern legitim. Evident, nimeni nu se simte bine, în siguranță și nimeni nu poate spune că nu se teme pentru ziua de mâine. Însă nimeni nu se înfurie și asta este bine pentru clasa politică care preferă panica, nu furia poporului.

Oare de ce nu avem guvern? Nu avem guvern, pentru că alianța PSD – AUR nu a avut obiectiv principal demiterea guvernului Bolojan ci demiterea președintelui Nicușor Dan, în paralel cu eliminarea de pe scena politică a USR și marginalizarea prin compromitere a PNL. Cum se putea atinge acest obiectiv? Foarte simplu. Atributele președintelui, conform Constituției, includ reprezentarea statului, medierea între puteri și conducerea apărării. Să le luăm pe rând. De cum a intrat la Cotroceni, Nicușor Dan – bietul de el – este ironizat și luat în bășcălie după fiecare apariție publică în țară și străinătate. Prin aceasta, s-a reușit punerea în discuție a capacității președintelui de a reprezenta țara și de a conduce apărarea într-o perioadă plină de instabilitate și pericole. Societate și-a format o impresie negativă, dar nu este suficient. Nicușor Dan – și așa depășit de complexitatea funcției, însă cinstit – trebuie demonstrat că este incapabil să conducă țara, pentru că nu poate media. Președintele propune, noi n-o să fim de acord; o să propună pe altcineva, noi n-o să fim de acord, o să mai propună o variantă, tot nu vom fi de acord…și tot așa până când opinia publică va fi pregătită să ne susțină pentru a-l suspenda pe motiv de incompetență. Nici nu se putea o inginerie politică mai parșivă a celor care au majoritate în Parlament și poftesc Puterea. Acești patrioți, pretinșii apărători ai Constituției, comit abuzuri constituționale grave și, pentru a-și satisface lăcomiile, la naiba cu țara.

De ce trebuie pregătită opinia publică? Explicația este la fel de simplă. Dacă Parlamentul aprobă suspendarea, se organizează obligatoriu un Referendum în maxim 30 de zile. În realitate, poporul va decide prin vot dacă Nicușor Dan este sau nu demis.

Un aspect important al propagandei selective administrate românilor este cel legat de suveranism și de departajarea acestuia de globalism. Suveranismul și globalismul sunt poli ideologici opuși care și-au declarat dușmănie. Societatea românească este dezbinată. Aceasta a creat condițiile declanșării unui război rece societal baza pe sentimentul de teamă. Partidele AUR, SOS, PSD, PNL și USR se află în faza în care încearcă să administreze și să tragă foloase din această stare de teamă care mocnește în societate. Va rezista democrația românească încă în fașă și profund disfuncțională? Așa cum nu știm cât vor dura războaiele, cine le va câștiga și cum se va configura harta geopolitică și modul de organizare a Lumii, la fel nu știm când se vor termina neajunsurile românilor. Oricum, nu foarte repede!vin