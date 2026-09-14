Anatomia lumii contemporane (III) (un alt fel de abordare a conflictelor politice)

În articolul precedent s-a vorbit despre propaganda selectivă. Să vedem cum funcționează aceasta. Ocuparea Fâșiei Gaza de către Israel, de exemplu, este justificată, dar pentru ocuparea unei părți din Cipru este vinovată „numai” Turcia. Iranul nu trebuie să aibă acces la tehnologie nucleară în scop pașnic pentru că este teocrație. În schimb, Arabia Saudită, care este tot teocrație, are voie, dacă aderă la Acordurile Abraham. Această ultimă idee a lui Donald Trump, în loc să liniștească spiritele în Orientul Mijlociu, le ațâță și mai mult. Se știe că Iran și Arabia Saudită sunt dușmani de moarte, dar ce mai contează. Trump își face treaba și crede că atrăgând Arabia Saudită în Acordurile Abraham l-a liniștit pe Netanyahu și-i ușurează realizarea politicii expansioniste, asigurându-i spatele. Un mare diplomat a fost întrebat ce părere are despre Donald Trump. Răspunsul a fost: „Nu poate fi judecat prin prismă politică…”

Propaganda selectivă o observăm și în cazul politicilor prin proxi. Israel și Turcia se acuză reciproc de încurajarea minorităților și folosirea lor în scop politic. Netanyahu susține că Turcia sprijină Hamas și Erdogan îl acuză că-i mobilizează pe kurzi. Evident, cei din Hamas sunt prezentați drept teroriști, în timp ce membrii PKK sunt îngerași. Greu de spus, când ambele organizații au obiective etnice. Palestinienii și kurzii vor să aibă statele lor naționale și independente, așa cum au vrut și israelienii care și l-au realizat în 1948. Cu o mică diferență: în Congresul american palestinienii au o singură reprezentare, prin Rashida Tlaib, kurzii nu au pe nimeni, iar lobby-ul evreiesc controlează totul. Cu aceeași situație se confruntă și Turcia care nu este reprezentată în Congres și este la voia lobby-ului grecesc. Mai nou, și-a pus în cap și lobby-ul evreiesc. Cum este posibil – prinsă între două focuri propagandistice – să demonstreze că este altfel de cum o descriu grecii, israelienii și alții cu amintiri din perioada Imperiului Otoman? Și de această dată, Donald Trump s-a grăbit cu promisiuni la Ankara – promisiuni imposibil de materializat în fapte – care au provocat reacții „neplăcute” la adresa Turciei (din partea Greciei și Israel), care face eforturi diplomatice susținute de a se alinia la sistemul de securitate al UE, având industrie de armament dezvoltată și fiind a doua țară membră NATO cu cea mai mare armată terestră după SUA. Mai mult, Turcia a reușit să deschidă canale diplomatice de comunicare cu Putin, Zelenski, în Iran, Pakistan, cu palestinienii, cu Ahmed al-Sharaa în Siria, afirmându-se ca un potențial negociator între părțile beligerante.

Va rezista președintele SUA presiunilor lui Netanyahu?! Donald Trump ne-a obișnuit cu declarații contradictorii și nu ne mai miră însă că ultima promisiune sfidează capacitatea de înțelegere a oamenilor atunci când promite că-i va despăgubi pe armatori pentru daunele provocate vapoarelor din fondurile blocate ale Iranului. Oare domnia sa nu știe și știm noi că vapoarele sunt asigurate? Cea mai mare firmă de asigurări este Lloyd’s Insurance of London. (continuă)