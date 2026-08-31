Anatomia lumii contemporane (I) (un alt fel de abordare a conflictelor politice)

Ce s-a schimbat în lume de când este președinte Donald Trump. Au semnat rușii pacea cu ucrainenii? SUA și Iran au ajuns la înțelegere? Prețul petrolului a scăzut? Fâșia Gaza se reconstruiește? Israel se retrage din sudul Libanului? Analiștii serioși și neînregimentați, ascultându-l pe Trump, au fost reținuți de la început: Lumea trebuie să se adapteze și să se înarmeze cu răbdare, pentru că situația geopolitică a intrat într-o spirală descendentă. Când s-au implicat SUA în conflictul din Orientul Mijlociu și în negocierile dintre Putin și Zelenski, raționalii nu au crezut că tensiunile geopolitice intră într-o fază de atenuare. Din păcate, previziunile lor s-au confirmat. Războiul ruso-ucrainean, aflat deja în al patrulea an, a evoluat într-un conflict de uzură, fără să se întrevadă o cale de ieșire. Conflictul din Orientul Mijlociu nu s-a terminat, s-a extins și va avea aceeași soartă. Cu bombardamente și lovituri de la distanță nu se câștigă un război. Exemplul îl oferă Ucraina. Pe lângă confruntările aeriene, acolo se desfășoară și intense operațiuni terestre, însă ambele dimensiuni ale conflictului rămân fără un rezultat decisiv. În tot acest context dramatic, marcat de conflicte armate și tot felul de crize, singurul care glumește tot timpul și câștigă este Donald Trump. El bombardează și amenință. Tot el se răzgândește, vinde arme, petrol, LNG, visează, dansează și dă din mâini. Mai nou, a acceptat ca Ucraina să producă rachete Patriot. Iranul, sprijinit de Rusia și China, valorifică la maximum Strâmtoarea Ormuz, îi activează pe Houthi, care blochează Marea Roșie și este foarte serios când spune că aplică Legea talionului. Tot analiștii serioși au atras atenția că toate popoarele din zonă (perșii și semiții) perpetuează o mentalitate bazată pe Legea talionului. Rivalitățile din această regiune datează din vremuri biblice și transformă zona într-un cuib de viespi care, odată stârnit, greu se mai potolește. Revenirea la normalitate este greu de realizat.

Iran mai are un aliat indirect pe care îl ignoră în mod deliberat unii comentatori. Acesta este Zelenski. Atacurile Ucrainei împotriva navelor rusești periclitează transportul maritim din Marea Neagră. În felul acesta se închide un triunghi format din Strâmtoarea Ormuz – Marea Roșie – Marea Neagră, o zonă geopolitică critică care blochează rutele maritime și provoacă criză energetică (prețuri mari la petrol, lipsă de carburanți), criză economică (recesiune, inflație, șomaj) și criză alimentară (scumpirea hranei, penurie de alimente și în unele zone foamete) cu efecte dramatice pentru economia mondială. Să nu uităm că Rusia și Ucraina sunt printre cei mai mari producători de cereale. De pildă, decizia Rusiei de a opri exportul de petrol a făcut să crească prețul barilului la peste 100 dolari și ascensiunea continuă.

În sfârșit, un alt aliat neașteptat al Iranului este criza climatică care face ravagii, mai ales în emisfera vestică, puțin obișnuită cu asemenea fenomene. Cea mai afectată de această realitate este Europa „civilizată și (cândva) prosperă.” (continuă)