ANAF derulează un program de conformare privind contribuabilii care prezintă risc fiscal din perspectiva TVA

ANAF a anunțat că derulează la nivel național un program de conformare cu rol preventiv, prin care contribuabilii identificați cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA sunt informați direct și îndrumați să verifice și să corecteze eventualele neconcordanțe înainte de inițierea unui control fiscal. Inițiativa marchează o abordare proactivă, orientată spre prevenirea erorilor și creșterea conformării voluntare, prin utilizarea integrată a informațiilor fiscale disponibile.

Agenția Națională de Administrare Fiscală urmărește sprijinirea contribuabililor în îndeplinirea corectă și la timp a obligațiilor fiscale, printr-o abordare bazată pe analiza centralizată și gestionarea riscurilor fiscale în funcție de nivelul acestora.

În cadrul programului, contribuabililor le vor fi transmise scrisori de informare prin care sunt invitați să verifice dacă au depus declarațiile fiscale și declarațiile informative, să se asigure că informațiile declarate sunt complete și corecte și să verifice corelarea informațiilor din declarațiile depuse cu cele din facturile transmise și primite prin sistemul RO e-Factura, cu sumele înregistrate în casele de marcat, cu raportările SAF-T, precum și cu informațiile din decontul precompletat generat prin RO e-TVA.

În cazul în care identifică operațiuni care nu au fost declarate corect în decontul de TVA, contribuabilii sunt informați că pot înregistra sumele respective în decontul aferent perioadei curente, la rândurile de regularizări. În cazul erorilor materiale, aceștia trebuie să urmeze procedura specifică de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA.

De asemenea, în ceea ce privește datele raportate incorect în declarațiile informative, contribuabilii sunt informați că le pot corecta prin depunerea unor declarații rectificative pentru fiecare perioadă de referință.

„Prin această abordare proactivă, ANAF își propune să consolideze încrederea în relația cu contribuabilii, prin comunicare și transparență, și să contribuie la îmbunătățirea conformării fiscale voluntare”, se arată într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit execuției bugetare la 9 luni, publicate recent de Ministerul Finanțelor, încasările nete din taxa pe valoarea adăugată (TVA) au totalizat 118.273,6 milioane de lei, în creștere cu 23.517 milioane de lei, respectiv 24,8%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, încasările nete din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în primele 9 luni ale anului 2026 au depășit nivelul programat cu 4.772,9 milioane de lei, respectiv cu 4,2%.