ANAF corectează procedura de răspundere solidară, cu criterii clare și decizii mai bine fundamentate pentru stabilirea celor care pot răspunde pentru datoriile fiscale ale unui debitor

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune o serie de reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă, alături de un debitor, pentru datorii fiscale restante. Potrivit ANAF, noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie. Proiectul de ordin al președintelui ANAF privind noua Procedură de atragere a răspunderii solidare a fost publicat în transparență decizională pe site-ul instituției.

„Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde, împreună cu debitorul, pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia.

Aplicarea mecanismului nu trebuie să pornească însă automat de la simplul fapt că o persoană are o anumită calitate sau legătură cu debitorul. Este necesară analiza situației concrete și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege”, se arată într-un comunicat al ANAF. Procedura utilizată în prezent de ANAF datează din 2014 și a fost construită pe baza vechiului Cod de procedură fiscală. Între timp, acel cod a fost abrogat, iar cadrul legal actual este Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Astfel, actualizarea urmărește să reducă riscul unor interpretări diferite de la un caz la altul și să evite situațiile în care răspunderea ar putea fi analizată formal, doar pornind de la calitatea persoanei în raport cu debitorul. Noua procedură stabilește mai clar pașii pe care organul fiscal trebuie să îi parcurgă înainte de a decide atragerea răspunderii solidare.

Concret, persoana vizată trebuie identificată pe baza situației analizate, ANAF trebuie să verifice documentele și informațiile disponibile și poate utiliza mai eficient datele existente în bazele sale de date, iar apoi persoana vizată este convocată și are dreptul să fie audiată. Aceasta poate consulta documentația aflată la dosar și poate formula obiecții, precizări sau puncte de vedere în scris, după care organul fiscal trebuie să analizeze aceste argumente și documente înainte de emiterea unei eventuale decizii de atragere a răspunderii solidare.

„Cu alte cuvinte, simpla existență a unei legături cu debitorul nu este suficientă pentru stabilirea răspunderii. Decizia trebuie să rezulte din analiza faptelor, a documentelor și a condițiilor prevăzute de lege”, se mai spune în comunicat. ANAF subliniază că răspunderea solidară poate fi atrasă numai în condițiile prevăzute de lege, după analiza fiecărei situații concrete și cu respectarea dreptului persoanei vizate de a fi ascultată.

Proiectul se află în transparență decizională. Observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa presa@anaf.ro până la 14 septembrie 2026.