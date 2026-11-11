Amicalul Cetatea – Zimbru Chișinău nu se mai joacă pe Areni

Meciul amical internațional de sâmbătă, 14 noiembrie, dintre Cetatea și Zimbru Chișinău, formație clasată pe poziția secundă în Super Liga din Republica Moldova, nu se va mai disputa la Suceava, așa cum se stabilise inițial.

Din dorința de a proteja gazonul de pe Areni în perspectiva confruntării cu Știința Poli Timișoara, de pe 21 noiembrie, conducerea Cetății a decis să mute jocul-test cu Zimbru Chișinău la Fălticeni, pe stadionul „Constantin Jamaischi”, întâlnirea urmând să înceapă la ora 13.00.

Evenimentul va avea și o parte caritabilă, banii rezultați în urma acestei acțiuni urmând să fie direcționați către un caz umanitar.