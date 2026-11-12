Amicalul Cetatea – Zimbru Chișinău a fost anulat

Partida amicală internațională dintre Cetatea și Zimbru Chișinău, una dintre cele mai titrate formații din Republica Moldova, a fost anulat. Meciul trebuia să se dispute sâmbătă, 14 noiembrie, cu începere de la ora 13.00, la Fălticeni, după ce inițial fusese anunțat că se va juca pe stadionul Areni.

Acest lucru s-a întâmplat „cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și din considerente legate de protejarea suprafeței de joc. În aceste condiții, jucătorii și stafful tehnic al Cetății vor continua programul de pregătire stabilit pentru această perioadă de pauză competițională, în perspectiva reluării meciurilor din Liga 2 Casa Pariurilor”, se arată în comunicatul emis de gruparea suceveană.

Așadar, următorul meci al formației sucevene va fi cel cu Știința Poli Timișoara, din cadrul etapei a XIV-a a Ligii a II-a, care se va disputa pe Areni în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie, cu începere de la ora 12.30.