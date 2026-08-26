Amenzi și suspendarea activității adăpostului de câini de la Berchișești. Activitățile de capturare câini, interzise

Un control complex dispus de Autoritatea Națională Sanitar Veterinară din România, în majoritate cu inspectori de control din alte județe, a avut loc pe 25 august la adăpostul de câini de la Berchișești, aflat în mijlocul unei anchete penale, fiind aplicate amenzi și fiind dispusă suspendarea activității adăpostului, până la remedierea deficiențelor.

Conform unui comunicat de presă, în urma verificărilor au fost identificate mai multe neconformități privind organizarea și funcționarea adăpostului, evidența animalelor și a activităților sanitar-veterinare, precum și privind condițiile și procedurile aplicabile în cadrul unității.

Echipa de control a constatat lipsa documentelor care să ateste efectuarea inspecțiilor zilnice ale efectivului de animale, lipsa unor proceduri documentate privind intervenția în cazul îmbolnăvirilor și accidentelor, precum și inexistența unei boxe destinate izolării animalelor bolnave.

În urma deficiențelor constatate, echipa de control a dispus o serie de măsuri pentru remedierea acestora. Printre măsurile stabilite se află completarea și actualizarea registrelor și documentelor sanitar-veterinare, stabilirea și inscripționarea spațiului destinat izolării animalelor bolnave, efectuarea corespunzătoare a acțiunilor de dezinfecție și asigurarea unor condiții adecvate de cazare.

Echipa de control a mai constatat gestionarea necorespunzătoare a produselor medicinale veterinare utilizate în cadrul activității cabinetului medical veterinar Alb Beauty Event SRL, care asigură asistența sanitar-veterinară în cadrul adăpostului.

Două amenzi de 15.000 de lei

Echipa de control a aplicat două amenzi, în cuantum total de 15.000 de lei, iar ca măsură complementară, Direcția Sanitar Veterinară Suceava a dispus suspendarea activității adăpostului până la remedierea tuturor deficiențelor constatate.

Adăpostul ar urma să fie reevaluat, după ce se vor remedia, dacă se vor remedia, problemele constatate.

Activitățile de capturare câini, interzise

Foarte important, pe perioada suspendării activității, sunt interzise acțiunile de capturare câini, fiind permisă doar adopția câinilor aflați deja în adăpost. Totodată, va fi asigurată în continuare asistența sanitar-veterinară și îngrijirea animalelor cu respectarea legislației sanitare veterinare în vigoare privind sănătatea și bunăstarea acestora.

Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava este instituția care va monitoriza îndeplinirea măsurilor dispuse și va reevalua situația adăpostului după notificarea privind remedierea neconformităților constatate.

Trebuie amintit în context că medicul care administrează adăpostul este angajat al instituției, iar tatăl său, doctorul Dumitru Țăran, este director adjunct al instituției.

Echipa de inspectori care a efectuat controlul de la Berchișești a fost formată din reprezentanți ai ANSVSA București, ai Direcțiilor Sanitar Veterinare Argeș și Vaslui și doi medici veterinari din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

În dosarul penal administratorul este acuzat de eutanasierea, fără drept, a 662 de câini

După cum se știe deja, o cercetare penală a polițiștilor de la Biroul de Protecția Animalelor și a procurorilor este în plină desfășurare la ”Imperiul Cățeilor”, fiind demarată urmărirea penală pentru comiterea infracțiunii de ”uciderea animalelor, cu intenție, fără drept”.

Administratorul adăpostului, cel care răspunde pentru ce se întâmplă acolo, Gheorghiță Cătălin Țăran, în vârstă de 29 de ani, medic veterinar, a fost reținut în arest 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar, cu interdicție de a părăsi județul, schimbată apoi în interdicție de a părăsi țara.

Ancheta a început in rem în decembrie 2025, au urmat percheziții în aprilie 2026, după care, pe 6 august, a urmat o nouă descindere, atunci fiind emisă și ordonanța de reținere.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, cei care coordonează ancheta din acest caz, au arătat că, în perioada 21.12.2023-04.04.2026, inculpatul, în calitate de medic veterinar, ar fi ucis prin acțiunea de eutanasiere, fără drept, cu încălcarea dispozițiilor legale în materie (respectiv art. 5 și 7 din OUG nr. 155 din 2001), 662 de exemplare canine, capturate și transportate la adăpostul privat din Berchișești.

Câinii au fost eutanasiați din motive medicale, respectiv boală cronică și agresivitate, însă procurorii consideră că aceste probleme au fost constatate din pix. Mai concret, nu ar exista documente medicale care să susțină diagnosticele care au dus la decizia de eutanasiere.

Motivul trecut la majoritatea eutanasierilor a fost ”agresivitatea”.

Medicul Țăran nu a recunoscut acuzațiile și își susține nevinovăția. El s-a declarat doar un iubitor de animale care a dezvoltat și o societate care să gestioneze problema câinilor fără stăpân, în limitele legii.

Avocații acestuia pregătesc o apărare pe care o consideră solidă, pe argumentul că medicul veterinar nu poate fi acuzat în termeni reali de uciderea câinilor cu intenție, fără drept, în condițiile în care el avea drept de evaluare medicală a acestora (în calitate de medic veterinar) și de a stabili un diagnostic, chiar și fără documente justificative.

Acuzații și război dur între ONG-uri cu privire la contractele pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Administratorul este acuzat, în special dinspre ONG-uri, și de afaceri de milioane de lei cu foarte multe primării din județ. Este vorba de câini capturați pentru sume importante din localități și duși în adăpostul privat de la Berchișești. Evident, o astfel de activitate era și necesară, în fiecare localitate fiind câini agresivi, care trebuiau ridicați.

Problema principală pare a fi cadrul legislativ, care trebuie să fie mai clar și mai transparent, pentru că, evident, este necesar ca fiecare localitate să aibă un contract pentru gestionarea specializată a problemei câinilor fără stăpân.