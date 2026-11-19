O nouă razie a polițiștilor suceveni a avut loc în această săptămână, de această dată la Salcea, Dumbrăveni și Siminicea, cu axare și pe zona Aeroportului ”Ștefan cel Mare”. Ce atrage atenția în cazul acestei acțiuni este pe linie economică, cu amenzi mari și sume de bani confiscate din magazine, pentru neutilizarea caselor de marcat.

Acțiunea de control cu efective sporite a Poliției orașului Salcea, în cooperare cu lucrători de poliție din cadrul mai multor servicii și structuri, a avut loc pe 17 noiembrie, pe două tronsoane orare, cu obișnuitele filtre rutiere, dar și pe linia verificării obligației utilizării de către agenții economici a aparatelor de marcat electronice fiscale.

După un control al polițiștilor de la Economic (Serviciul de Investigare a Criminalității Economice) la șase societăți comerciale de pe raza orașului Salcea și a comunei Dumbrăveni, au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale, în valoare de 49.000 de lei, și confiscată suma nefiscalizată de 2.990 de lei.

Amenzile și banii au fost confiscați în baza Legii 28/1999, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

În total, în cadrul acțiunii de la Salcea și din comunele din jur au fost aplicate 81 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproape 60.000 de lei.

Pe linie rutieră, au fost verificate 187 de autovehicule, legitimate 193 de persoane și au fost aplicate 78 de amenzi, în valoare de peste 10.000 de lei, din care 19 sancțiuni au vizat nerespectarea regimului legal de viteză.

De asemenea, 71 de conducători auto au fost testați cu etilometrele din dotare, pentru prevenirea și depistarea conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice.

La capitolul alcool nu au fost constatate infracțiuni.

În cadrul acțiunii din zona Salcea au fost retrase și 10 certificate de înmatriculare și a fost reținut un permis de conducere.