Amenzi mari și dosar penal pentru un sucevean care s-a prezentat în fața polițiștilor cu identitatea fratelui său

Un echipaj de poliție care acționa cu radarul pe drumul județean din Frătăuții Vechi a extins cercetările într-un caz plecat de la înregistrarea unui autoturism BMW cu viteza de 97 de km/h în localitate.

Tras pe dreapta, bărbatul de la volan a prezentat la control doar certificatul de înmatriculare, precizând că este venit recent de la Londra, unde își are locul de muncă, iar permisul de conducere și cartea de identitate personală sunt uitate acolo.

Bărbatul a furnizat polițiștilor verbal date de stare civilă, asumându-și un nume care s-a dovedit a fi după cercetări al fratelui său.

Polițiștii au verificat baza de date și din start au observat că sunt diferențe destul de mari de fizionomie.

Din cercetările ulterioare a rezultat că la volan se află un bărbat în vârstă de 39 de ani, din Bilca, care a oferit însă datele fratelui său, care are 37 de ani.

Scopul acestor declarații false a fost unul clar: bărbatul de 39 de ani nu este posesor permis de conducere în România. El a susținut că are permis emis de autoritățile din Marea Britanie, fapt care însă nu s-a confirmat.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de conducere fără permis și i-au aplicat celui de la volan amenzi de 6.700 de lei, pentru depășirea limitei de viteză și pentru că nu avea asupra sa documentele privind identitatea.

Ancheta va fi continuată la nivelul Poliției municipiului Rădăuți.