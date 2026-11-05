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Amenzi mari pentru comerț nefiscalizat cu pâine, din poartă în poartă, cu o autoutilitară neigienizată

Amenzi mari pentru comerț nefiscalizat cu pâine, din poartă în poartă, cu o autoutilitară neigienizată
Amenzi mari pentru comerț nefiscalizat cu pâine, din poartă în poartă, cu o autoutilitară neigienizată

Polițiștii de la Secția Mălini au efectuat o acțiune de control în trafic după ce au primit o petiție prin care se reclama că o autoutilitară vine în localitățile din zona de responsabilitate a secției de poliție și vinde pâine din mașină, pe sistemul din poartă în poartă, unor persoane fizice.

Miercuri dimineață, în jurul orei 19.40, un echipaj de poliție din cadrul Secției Rurale 7 Mălini a oprit pentru control autoutilitara marca FORD pe care o căutau, în satul Mihăiești, comuna Horodniceni.

La volan era un bărbat în vârstă de 60 de ani, angajat al unei firme din Suceava, care a declarat că deține produse de panificație în autovehicul, prezentând un aviz de însoțire a mărfii.

În urma verificării acestui aviz polițiștii au constatat că în autovehicul se afla mai multă marfă decât ce era în hârtii, însă nu asta a fost problema principală.

Conducătorul auto nu a putut prezenta chitanțier, facturier și de asemenea a precizat ca nu are asupra sa casa de marcat. El nu a putut dovedi că prestează o activitate legală de comerț.

La fața locului a mai fost solicitat un echipaj de la Poliția Fălticeni, dar și o echipă de control a Direcției Sanitar Veterinare Suceava.

Din cercetări a rezultat că în acea dimineață șoferul a comercializat

produse de panificație, încasând suma de 526 lei, fără a emite bonuri fiscale sau alte documente justificative.

Polițiștii au confiscat suma de 526 lei și au aplicat măsura complementară de suspendare a activității operatorului economic pentru prestarea serviciului conform codului ”comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor”.

În urma controlului sanitar-veterinar efectuat, bărbatul de la volan a fost amendat cu 6.000 de lei, pentru neefectuarea igienizării și dezinfecției mijlocului de transport.

Societatea din Suceava pe care acesta o reprezintă a încasat și ea o amendă de 10.000 de lei.

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