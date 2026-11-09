Amenzi grase pentru bosâncenii care au folosit steagul României pentru a transporta gunoi

Patru bosânceni au de plătit în total 40.000 de lei, după ce au folosit drapelul României pe post de prelată pentru cărat frunze uscate și resturi vegetale din curtea primăriei.

Fiecare dintre cei implicați a fost amendat cu câte 10.000 de lei, în urma verificărilor efectuate de polițiști, astfel că, în total, sancțiunile aplicate de polițiști se ridică la 40.000 de lei.

De menționat că fiecare dintre cei vizați poate plăti jumătate din amendă, dacă o achită într-un termen prevăzut de lege.

Modul în care au folosit drapelul reprezintă o faptă ofensatoare la adresa unui simbol național, spun polițiștii

Incidentul de la Bosanci a devenit public săptămâna trecută și a stârnit numeroase reacții, fiind dezbătut și comentat inclusiv de presa națională.

Potrivit verificărilor efectuate de polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Ipotești, incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 5 noiembrie, în intervalul orar 09:00 – 11:00.

Cele patru persoane, cu vârste cuprinse între 36 și 39 de ani, s-au prezentat la Primăria Bosanci pentru a presta muncă în folosul comunității, fiind beneficiare de ajutor social.

Acestea au participat la lucrări de curățare a trandafirilor din centrul comunei. La finalul activităților, una dintre persoane a mers în magazia primăriei, de unde a luat, fără acordul administratorului, un drapel al României, uzat, care era depozitat în acel spațiu.

Ulterior, drapelul a fost folosit în mod repetat pentru transportarea resturilor vegetale, deși viceprimarul comunei le pusese la dispoziție o roabă pentru această activitate.

Cele patru persoane au fost chemate la Postul de Poliție Bosanci și audiate cu privire la cele întâmplate. În fața polițiștilor, acestea au declarat că nu și-au dat seama că modul în care au folosit drapelul reprezintă o faptă ofensatoare la adresa unui simbol național și au spus că regretă cele întâmplate.

Explicațiile nu le-au scutit însă de sancțiuni. Polițiștii au aplicat amenzi în baza articolului 20 din Legea nr. 75/1994.