Amenzi de peste 1.000 de euro pentru un șofer care a înjurat pietoni care traversau strada regulamentar

Un șofer care a adoptat un comportament foarte agresiv în trafic, în centrul Sucevei, a fost sancționat drastic de polițiștii rutieri. Mai mult, bărbatul în vîrstă de 52 de ani a ieșit și pozitiv la consum de droguri și era și în ușoară stare de ebrietate.

Duminică, în plină zi, în jurul orei 11:00, o patrulă de poliție care se afla în serviciu de control trafic pe strada Nicolae Bălcescu din municipiul Suceava s-a autosesizat cu privire la faptul că șoferul unui autoturism marca Peugeot nu a respectat culoarea roșie a semaforului electric amplasat la trecerea pentru pietoni din proximitatea băncii „Raiffeisen Bank”, claxonând pietonii care traversau pe verde.

Șoferul i-a înjurat și le-a arătat semne obscene pietonilor, având un comportament extrem de suspect.

Polițiștii au oprit fără incidente mașina suspectă, la volan fiind un bărbat în vîrstă de 52 de ani, din municipiul Suceava.

Suspectul a fost testat inițial cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Este o alcoolemie mică, contravențională, care nu putea justifica comportamentul acestuia.

Conducătorul auto a fost dus la sediul Poliției municipiului Suceava, unde a fost testat cu aparatul drugtest, rezultând o valoare pozitivă la AMPHETAMINE.

Următorul drum sub escorta polițiștilor al suceveanului de 52 de ani a fost la Spitalul Județean Suceava, unde i s-au recoltat probe de sânge și de urină.

Pe de o parte, pentru conducere agresivă, șoferul a fost sancționat contravențional cu amendă de 5.190 de lei, cu măsura complementară de reținere a permisului de conducere și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

Pe de altă parte, polițiștii au dispus și retragerea permisului de conducere pentru 72 de ore, timp în care la dosar vor ajunge rezultatele probelor biologice, privind indiciul de consum de substanțe interzise.