Amenzi de câte 10.000 de lei pentru suceveni care exploatau lemn fără autorizație de mediu

Comisarii de la Garda de Mediu Suceava au efectuat un control tematic pe linia depistării de activități ilegale de tăiere și rindeluire a lemnului, depistând trei suceveni care, în calitate de persoane fizice, prestau servicii de exploatare material lemnos fără a deține autorizație de mediu.

Cei trei au încasat amenzi de câte 10.000 de lei fiecare.

Totodată, pentru fiecare dintre cele trei cazuri, a fost dispusă măsura complementară de suspendare a activității, până la intrarea în legalitate și obținerea actelor de reglementare necesare.

Conform unui comunicări a instituției, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Suceava va continua acțiunile de control pentru verificarea respectării legislației de mediu și pentru protejarea mediului înconjurător.