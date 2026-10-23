Amenzi de 232.000 de lei și aproape 1.400 de mc de material lemnos confiscat, în urma a 125 de controale desfășurate de Garda Forestieră Suceava

Bilanț spectaculos al inspectorilor Gărzii Forestiere Suceava pentru luna septembrie, când au aplicat amenzi de 232.000 de lei și au efectuat confiscări de material lemnos de 1.361 mc, în urma a 125 de controale silvice.

Pe parcursul lunii septembrie, inspectorii GF Suceava au constatat 89 de fapte contravenționale, pentru care au aplicat 77 de amenzi și 12 avertismente. Verificările au vizat pădurile, lucrările de exploatare, transporturile de lemn, instalațiile de debitat și depozitele de materiale lemnoase.

Bilanțul lunii arată un volum de 129 mc de masă lemnoasă tăiată fără drept. Paguba produsă vegetației forestiere se ridică la 32.692 lei, la care se adaugă 19.154 lei, valoarea funcțiilor nerealizate ale pădurii. Prejudiciul forestier total raportat este de 51.846 lei. În păduri au fost efectuate 16 controale de fond sau parțiale, privind starea acestora și lucrările de gospodărire.

Exploatările forestiere au făcut obiectul a 34 de controale. Inspectorii au urmărit respectarea normelor de recoltare a arborilor, utilizarea căilor de scos-apropiat și protejarea semințișului și a arborilor rămași în teren.

Pe traseul lemnului de la pădure către prelucrare și comercializare, au fost realizate 14 controale privind circulația materialelor lemnoase și alte 23 la instalații de debitat și depozite. Au fost verificate documentele de însoțire, concordanța lor cu încărcăturile transportate, legalitatea deținerii și prelucrării lemnului, precum și corespondența dintre stocurile faptice și cele scriptice.

”Măsurile luate în urma controalelor includ confiscarea fizică a 758 mc de material lemnos. Pentru alți 603 mc a fost dispusă confiscarea valorică, în cuantum de 137.146 lei”, a precizat Mihai Gășpărel, șeful GF Suceava.

În privința actelor de punere în valoare a masei lemnoase, indicatorul total raportat este de 102: 98 de APV-uri verificate și aprobate, 3 respinse pentru refacere sau anulare. O partidă a fost reconstituită.

Verificările din teren au fost completate de monitorizarea digitală. În SUMAL 2.0 au fost raportate 473 de verificări și au fost identificate 44 de avize de însoțire neconforme. Din cele 101 solicitări primite pentru corectarea erorilor din avize, stocuri sau acte de punere în valoare, 54 au fost soluționate de Garda Forestieră Suceava, iar 47 au fost transmise Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.