Amenzi de 107.000 de lei aplicate de ITM Suceava și doi angajatori sancționați pentru muncă nedeclarată

Inspectorii de muncă suceveni au efectuat 256 de controale în luna septembrie, în urma cărora au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 107.000 de lei. Șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Suceava, Romeo Butnariu, a precizat că, din totalul controalelor, 166 au vizat relațiile de muncă, iar 90 au urmărit respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă, cele 166 de controale s-au soldat cu 33 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor fiind de 98.500 de lei. Totodată, au fost dispuse 239 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate. „Principalul scop al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava este de a urmări îndeplinirea de către angajatori a obligațiilor legale în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și al supravegherii pieței produselor prin activități de îndrumare și control, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și a sănătății salariaților și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității” a declarat Romeo Butnariu, El a precizat că inspectorii au identificat două persoane care prestau activitate în condiții de muncă nedeclarată. Una dintre acestea lucra fără contract individual de muncă, în timp ce a doua desfășura activitate în afara programului stabilit prin contractul individual de muncă cu timp parțial. Pentru aceste abateri, au fost sancționați doi angajatori, cu suma de 50.000 de lei.

Printre cele mai frecvente nereguli constatate în domeniul relațiilor de muncă s-au numărat netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidență a salariaților, nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară și evidența orelor lucrate, precum și încălcarea dispozițiilor referitoare la concediul de odihnă și repausul săptămânal.

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă și supravegherea pieței, inspectorii ITM Suceava au efectuat 90 de controale și au aplicat 95 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 93 au fost avertismente, iar două au fost amenzi, în valoare totală de 8.500 de lei.

Principalele nereguli au vizat netransmiterea către ITM sau neactualizarea listelor cu substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate la locul de muncă, lipsa documentelor care să ateste acordarea echipamentelor individuale de protecție, precum și instruirea necorespunzătoare sau lipsa instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.