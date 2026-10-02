Amendat, reținut și lăsat fără mașina pe care o conducea băut și cu permisul de conducere anulat

Ploaie de sancțiuni împotriva unui bărbat de 44 de ani, din Horodnic de Jos.

În dimineața zilei de joi, 1 octombrie, acesta conducea un autoturism marca VW Passat pe drumul comunal 46B din Horodnic de Jos, iar la un moment dat a fost interceptat de o autospecială a Poliției.

Oamenii legii au făcut semnalele regulamentare pentru a-l opri pe șofer, numai că acesta le-a ignorat și și-a continuat drumul.

Polițiștii au reușit să-l blocheze după circa 300 de metri, iar șoferul le-a spus senin că nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule, deoarece i-a fost anulat pentru mai multe infracțiuni rutiere.

Bărbatul a fost testat și cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Mai mult, numărul de înmatriculare al mașinii era al unui autoturism marca Audi, iar ITP-ul era expirat de mai bine de șase ani.

În aceste condiții, ”șoferul” a primit amenzi în valoare totală de 5.425 de lei, iar autoturismul marca VW Passat cu care circula, în valoare de circa 1.500 de euro, a fost indisponibilizat.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar acum este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul pe drumurile publice având permisul de conducere anulat”.