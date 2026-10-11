Amendă consistentă și cherestea confiscată în cazul unui șofer care efectua un transport fără a deține vreun document

O amendă de 6.000 de lei a primit un șofer din satul Coverca, comuna Panaci, după ce a fost prins în trafic în timp ce transporta material lemnos fără a deține documente de proveniență.

Autoutilitara pe care o conducea bărbatul a fost oprită pentru control pe DJ 174F, la Șaru Dornei, în cursul zilei de sâmbătă, 10 octombrie.

Șoferul a declarat că pentru cheresteaua de rășinoase pe care o transporta nu avea nici un aviz de însoțire.

În acest context, autoutilitara a fost dusă la Cantonul Silvic Dealu Negru, iar după inventarierea materialului lemnos a rezultat cantitatea de 4,58 mc cherestea rășinoase de diferite dimensiuni, cu o valoare de 3.297 de lei.

Întreaga cantitate de cherestea a fost confiscată și predată în custodie Ocolului Silvic Vatra Dornei.