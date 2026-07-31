Amenajarea zonei Cartodrom, inclusiv parcarea cu 500 de locuri, aprobată de consilierii locali

Consilierii locali ai municipiului Suceava au votat vineri în unanimitate proiectul de amenajare a zonei eliberate de garaje de la Cartodrom. Conform proiectului inițiat de primarul Vasile Rîmbu, la Cartodrom va fi o parcare de 500 de locuri, spații verzi amenajate, ziduri de sprijin pentru consolidarea terenului, spațiu de picnic pentru grătar etc..

La întrebarea consilierului USR Mihai Doru Anghelea dacă parcarea va fi cu plată și dacă foștii proprietari de garaje vor primi loc de parcare gratuit, primarul Rîmbu a răspuns că a remarcat că există „o mare poftă de gratuități”, dar aceste investiții sunt realizate „cu contribuția tuturor cetățenilor”, dând de înțeles că acordarea de gratuități nu este subiectul său favorit.