Lucrările de amenajare a terenului de sport multifuncțional din curtea Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Suceava au fost finalizate, a anunțat, marți, primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, la mai puțin de patru luni de la aprobarea proiectului în Consiliul Local, investiția fiind realizată în termenul estimat de specialiștii municipalității.

Proiectul, aprobat în ședința Consiliului Local din iulie a.c., a vizat revitalizarea curții interioare a unității de învățământ și valorificarea unui teren aflat în administrarea primăriei, într-o zonă în care lipseau facilitățile sportive. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 1,321 milioane de lei (inclusiv TVA), fondurile fiind asigurate din bugetul local al municipiului Suceava.

Noul perimetru sportiv are o suprafață de 900 de metri pătrați și este acoperit cu un covor elastic profesional bicomponent, o soluție tehnică aleasă pentru rezistența ridicată la uzură și pentru reducerea riscului de accidentare a copiilor.

Pentru amenajarea platformei terenului și a curții adiacente au fost turnați peste 120 de metri cubi de beton și au fost montate 3.500 de kilograme de armături din plasă sudată. Totodată, a fost pavată o suprafață pietonală de 90 de metri pătrați către Grădinița nr. 4, iar marcajele sportive au fost trasate pe o lungime totală de 350 de metri.

Terenul este pregătit să găzduiască activități pentru mai multe sporturi, fiind echipat cu două porți pentru minifotbal și handbal destinate utilizării în exterior; un fileu de volei pentru exterior; șase panouri de baschet fixe, montate direct pe împrejmuirea laterală; un sistem de baschet mobil, ajustabil, cu structură metalică și contragreutate.

Pentru siguranța elevilor și delimitarea spațiului, perimetrul a fost împrejmuit cu o plasă textilă împletită de culoare verde, pe o lungime de 90 de metri și o înălțime de 5 metri, fiind instalate și patru porți pietonale pentru controlul accesului.

Porți deschise pentru comunitate, după orele de curs

Un element important al proiectului îl reprezintă caracterul său mixt, de utilitate publică locală. După cum a subliniat primarul Vasile Rîmbu, curtea școlii nu mai trebuie să fie o „fortăreață”, ci un punct de întâlnire pentru oamenii activi din oraș. „Către elevii de la „Mihai Eminescu”, dar și amatorii de recreere care locuiesc în proximitate: aceste locuri dedicate sportului sunt ale dumneavoastră – folosiți-le! Bucurați-vă de ele! Păstrați-le! Start la mișcare!”, este îndemnul primarului către suceveni.

Prin urmare, terenurile nu vor deservi doar orele de educație fizică ale elevilor de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și ale copiilor de la Grădinița nr. 4, ci în afara programului școlar și a competițiilor dedicate elevilor, baza sportivă va fi deschisă copiilor, tinerilor și locuitorilor din cartier. Accesul publicului se va face pe baza unui regulament de funcționare stabilit de administrația locală.