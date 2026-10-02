Lucrările de reamenajare a scuarului situat în zona centrală a municipiului Suceava, între Hotel Bucovina și sediul BCR, s-au finalizat. Această suprafață de pământ, multă vreme ignorată și abandonată, a fost transformată într-o piațetă dedicată relaxării.

Zona a fost amenajată cu alei pietonale pavate, spații verzi gazonate, arbuști ornamentali și bănci semicirculare din zidărie de piatră cu bănci din lemn integrate, luminate arhitectural pe timp de noapte cu benzi LED.

Finalizarea lucrărilor a fost marcată de un mesaj transmis de primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, care a vizitat amplasamentul pentru a inspecta calitatea finisajelor. Acesta a făcut referire la criticii proiectelor administrative, numindu-i „sabotori de profesie”.

Amenajarea scuarului de la Hotelul Bucovina – BCR este finalizată

„Dezvoltarea Sucevei a devenit, pe nesimțite, o cursă cu obstacole. Acolo unde o bucată de pământ ignorată și abandonată prinde viață, o mână de sabotori de profesie se concentrează pe rețele și bat din gură – ei, care n-au plantat un pom în viața lor. Dimpotrivă, au tăiat”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Din mesaj reiese că, în ciuda disensiunilor politice sau a criticilor din spațiul virtual, conducerea primăriei își asumă continuarea strategiei de administrare a orașului sub sloganul „#FacemSuceavaBine”. „Cu aceeași bucurie pe care am avut-o mereu, azi redăm sucevenilor piațeta de lângă Hotelul Bucovina – un veritabil refugiu verde în inima orașului. #FacemSuceavaBine – dincolo de obstacole. Sau, mai bine zis, în ciuda lor”, a precizat Vasile Rîmbu.