Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o ambulanță a SAJ Suceava s-a produs joi după-amiază, pe raza localității Ipotești, după cum am arătat în Monitorul de Suceava, pacienta din autosanitară și asistenta medicală fiind monitorizate medical și transportate la UPU Suceava, dar fără leziuni grave.

Ambulanța se afla în misiune, iar șoferul unui autoturism care a ieșit de pe un drum secundar nu ar fi acordat prioritate.

Plecând de la acest accident, Sindicatul Ambulanța Suceava a tras un semnal de alarmă privind pericolele majore, zilnice, cu care se confruntă ambulanțierii, care, deși legal au prioritate, trebuie să fie atenți la fiecare mașină, la gesturile și atenția fiecărui șofer, adesea fiind puși în mare dificultate.

”În fiecare zi suntem la mila lui Dumnezeu pentru că traficul de obicei așa arată. În fiecare zi colegii noștri evită cel puțin două-trei accidente la limită”, a transmis Sindicatul Ambulanța Suceava.

Cu privire la accidentul de joi, veștile privind persoanele implicate în accident sunt bune. ”Mulțumim lui Dumnezeu că pacienta nu a avut leziuni din impact, asistenta a fost puțin <șifonată>, dar este pe picioare, iar ambulanțierul este cu sufletul zdrobit văzând ambulanța distrusă, dar mulțumit că a reușit să evite impactul direct cu laterala mașinii care nu a acordat prioritate și că pe trotuar nu era nimeni, pentru că a fost proiectat printr-un gard de pe contrasens”, se arată în informarea Sindicatului Ambulanța Suceava.

Ambulanța are avarii destul de serioase și va ieși din circuitul de urgență o perioadă destul de lungă.

Ambulanțierii din Suceava evită la limită două-trei accidente pe zi, fapt care nu a mai fost posibil joi, la Ipotești