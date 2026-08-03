Ambulanța Suceava anunță că a finalizat modernizarea parcului de autosanitare

Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava a anunțat că a finalizat procesul de modernizare a flotei de intervenție, după ce o echipă a instituției a recepționat, săptămâna trecută, la Cluj-Napoca, ultimele trei autosanitare intrate în dotare.

În urma acestei achiziții, parcul auto al serviciului de urgență numără în prezent 27 de vehicule noi. Structura noii flote include 3 autosanitare de tip C, destinate cazurilor de extrem de grave, și 24 de autosanitare de tip B, utilizate pentru intervenții de urgență standard și transport medical asistat. Noile mașini sunt echipate cu aparatură medicală la standarde înalte, configurată pentru a crește rapiditatea, siguranța și eficiența operațiunilor de salvare în întreg județul. Managerul general al instituției, ec. Mihaela Ianovici, a transmis mulțumiri tuturor instituțiilor și persoanelor care au sprijinit logistic și financiar derularea acestui demers important de reînnoire. De asemenea, conducerea SAJ Suceava a subliniat importanța pregătirii personalului, adresând mulțumiri echipajelor medicale și tehnice care au participat la cursurile de instruire specifice pentru a putea opera corect noile echipamente.