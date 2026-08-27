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Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești

Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești
Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o autosanitară s-a produs joi după-amiază, pe raza localității Ipotești.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava, cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Nu au fost persoane încarcerate.

Pacienta aflată în autosanitară era conștientă și cooperantă și nu prezenta mărci traumatice. Aceasta a fost preluată de unul dintre echipajele SAJ și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Suceava. La spital a fost transportată și asistenta de pe autosanitară, conștientă și cooperantă.

Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești
Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești
Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești
Ambulanță implicată într-un accident, la Ipotești

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